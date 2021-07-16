【開心速遞】林凱恩高齡愛犬不敵病魔離世　淚崩不忍分離：短期內不想再養第二次

▲ 林凱恩飼養16年的愛犬「毛毛」，日前不幸離世，向來與狗狗感情深厚的她，心情跌至谷底。

林凱恩（Iris）和愛犬「毛毛」相伴16年，陪伴她度過人生一半以上的歲月，她一直視牠弟弟般照顧，人狗情緣真摯深厚。可惜近日毛毛高齡離世，Iris亦陪伴在旁，跟愛犬牽手走完最後一程。在毛毛未離世前，她帶同愛犬一起接受本報專訪，淚崩回憶生活中的點點滴滴，並痛心分享愛犬兩年來的抗病經歷。

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▲ 林凱恩飼養16年的愛犬「毛毛」，日前不幸離世，向來與狗狗感情深厚的她，心情跌至谷底。(黃建輝攝)

愛犬離世悲痛莫名

現年28歲的林凱恩於2015年參加《香港小姐競選》，奪得友誼小姐後加入無綫，入行後不久便加入《愛‧回家之開心速遞》處境劇組，近年憑「Bonnie」一角成功入屋，深受觀眾歡迎。近年，她於《她她她的少女時代》及《降魔的2.0》均表現亮眼，去年及前年更獲提名「飛躍進步女藝員」，備受無綫力捧。

原來她也是一位愛狗之人，由13歲當天收到一隻北京犬混八哥當生日禮物，自此與愛犬「毛毛」結下不解之緣，多年以來一同生活情同親人，可惜日前毛毛因病離世，終年17歲。面前跟人生第一隻愛犬最後告別，她的悲痛之情難以言喻。

雖然我們無法阻止時間流逝，但可以用鏡頭記錄燦爛瞬間，Iris為留住與愛犬之間的最後時光以作留念，因此訪談當日，她帶同毛毛接受生前最後一個專訪，過程中她眼神裡滿是不捨和心痛。

愛犬陪伴了她16年，在她心目中，毛毛的存在就像是親密的姊弟一樣，曾相伴她走過許多高山低谷︰「由我讀書、直至出社會工作，牠都一直陪伴着我，以前高考時讀書好大壓力，即使我讀到凌晨4、5時，牠都不去睡覺，反而靜靜地躺在我身邊。當我外出去考試，牠就會趴在大門後等我回家，感覺好窩心。」

▲ 她在接受訪問過程中，講起跟愛犬的回憶時，多次忍不住感觸流淚。(黃建輝攝)

為愛犬努力堅強

隨着日子增長毛毛已屆高齡，明顯有老化現象，尤其14歲起身體陸續出現很多毛病。有一晚凌晨時份，牠突然在家中不斷尖叫和抽搐，Iris 和媽媽當下不知所措，兩母女更嚇得驚慌大哭，隨後立刻帶牠到獸醫診所，診斷發現腳扭傷。

然而，在兩年之間，毛毛健康每況愈下，開始器官衰退、肌肉萎縮、甚至無法走路，令Iris 心情跌至谷底。但由於狗是具有靈性的動物，能感受到周遭的人事物變化，因此她經常在愛犬面前偽裝堅強，不願讓牠感到自身的負面情緒。

愛犬踏​入年老期後，她形容家漸漸變成一間診所，而她和媽媽則化身黑市護士，每天為毛毛注射皮下鹽水、塗藥膏、洗傷口、搗碎藥丸等，盡心盡力照顧牠走完生命最後一程。

這不但給我和媽媽上了人生重要的一課，亦是我們最後能為牠做的事情。以前我年輕時只需要陪牠玩，但現在要花時間心力照顧牠，不管回家多累都堅持親力親為，每次把針戳到牠皮下都很心痛。

目睹毛毛年邁無力，一日比一日辛苦、蒙受病痛的折磨，縱使她心裏萬般難受，但也不忍心狗狗執行「安樂死」，提前剝奪牠生存的權利。

她說：「我和媽媽主張順其自然，我知道可能一枝針會令牠舒服，但我不期望由自己控制牠的生死。希望在僅餘的時間多陪伴牠，作為毛毛的家人，讓牠感受到我們的愛，牠此生，或我此生，已沒有遺憾。」

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自責忽略愛犬

從愛犬毛毛身上，她學會承擔作為主人的責任，更明白到很多事情並非必然。

近年正值演藝事業起飛期的Iris ，劇接劇忙個不停，與家人愛犬共處的時間相對變少，使她感到十分愧疚，更自稱不是好的主人：「近年我工作開始忙，不但忽略了毛毛，更將這個重擔落在媽媽身上，我不太知道如何去處理。但幸好，身邊有些獸醫護士會安慰我，教導我最重要對得住自己良心，直至最近才有點釋懷。」

養狗過程固然是快樂的，為我們帶來了滿足感，但與此同時，總有一天牠會老去，更加需要的是主人多陪伴、多關心牠，更多的耐心。

她感慨地說：「我想每個人知道，養寵物不只是開心陪牠玩，更需要負責任照顧牠的晚年，這才是有始有終。當狗狗老了，有些人就把牠拋棄，這的確很容易，將責任推到別人身上，但並不是人的所為！」

▲ Iris 為了留住與愛犬之間的最後時光以作留念，因此訪談當日，她帶同毛毛接受生前最後一個專訪，過程中她眼神裡滿是不捨和心痛。(黃建輝攝)

當講到面臨愛犬離世，她始終忍不住落淚，我見猶憐，更哽咽表示短期內都不打算養狗，因不想再次承受分離的痛。

不會再有一隻狗能代替毛毛，雖然已經有心理準備，剩下沒多少日子，但應該要時間適應牠不再在我身邊，不能再說「毛毛，我出門口了！」現在只希望毛毛離去的時候，我是陪伴着牠的，就像牠一直以來陪伴我一樣。

最後，她如願牽着毛毛的手，好好說再見。

場地：Lagom Kaffe

記者：曾嘉善