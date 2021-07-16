【校長專欄】福附簡介會隔屏幕推有趣英語活動 K3生抗拒英語變成投入英語學習

▲ 福小早前舉辦網上簡介會。

繼去年無法舉行實體簡介會後，今年又再次舉辦虛擬簡介會，跟各有意了解學校多一點的家長，隔着電腦屏幕見面。雖然經過兩年的「鍛鍊」，學校的直播技術及老師學生的講解，算是達到頗專業的效果，每一位老師竭盡全力把開放日每一個環節，搬到網上。

簡介會上，小司儀把日常校園生活及他們喜歡在福附上學的原因，加入司儀講稿中跟大家作分享；當簡介會結束後，每個科目的老師另會舉行三場科目簡介會及三場有趣的學習活動體驗。在老師們的悉心安排下，今年參加的人數比往年更踴躍。

前晚家教會聚會中，一位委員告訴我，有一位K3小朋友參與了老師們安排的學習活動體驗，令他有了突破，由抗拒聽說英語，變成樂於與人以英語溝通。

事緣家長對讓小朋友入讀福附感興趣，故安排了小朋友當天透過參與網上互動認識學校。這位小朋友原本對學習英語甚為抗拒，人家跟他說英語，他會說：「不要跟我說英文。」

然而，因為參與了當天的活動，一方面讓他看到正就讀的小朋友興高采烈地使用英文跟他們玩遊戲，另一方面發現原來英文並不像他想像中那麼難學，於是令他開始對運用英語產生興趣。活動結束後，他主動地跟朋友說：「跟我說英文啊，我會說英文的。」家長亦因此感到相當欣喜。

聽到這個分享，我心裡都滿有安慰，不論這位小朋友最後是否入讀我校，我希望我們所做的點滴，能為小朋友的人生帶來了正面的改變。教育不就是為了改變人生嗎？

如果有興趣重溫這次簡介會，可以瀏覽：

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