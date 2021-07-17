【親子好去處】將軍澳廣場1:64微縮模型重現荔園　展出逾半世紀歷史「旋轉木馬」真品

▲ 將軍澳商場展出1:64微縮模型還原荔園。

說起香港的遊樂場，很多人第一時間想到海洋公園和迪士尼樂園，不過也有人想起荔園。1949年開業的荔園遊樂場承載了一代代港人回憶及最地道的情懷，也是香港早期規模最大的遊樂場。將軍澳廣場由7月15日至8月10日舉辦歡笑樂園開心地「荔園時光之旅」，穿梭時光隧道回到1949年荔園開幕，更展出逾半世紀歷史荔園「旋轉木馬」真品及近百件荔園收藏品，讓小朋友及家長們一同探索荔園昔日面貌及風采，重拾以往的歡樂時光。

「荔園時光之旅」分為三大主題專區，分別是「好時光收集區」、「荔園奇趣世界」及「經典重現區」，重現多款絕跡收藏品，見證荔園的演變。

▲ 將軍澳廣場1:64微縮模型還原荔園昔日面貌。（大會提供）

好時光收集區

「好時光收集區」會展出一隻由荔園流金歲月餐廳借出、逾50年歷史的荔園「旋轉木馬」真品。另外，更有資深收藏家搜羅近百件珍貴荔園收藏品作展出，當中包括絕版多年的荔園閃卡、入場門票、剪報和其他精彩收藏等，小朋友及家長們一同見證荔園半世紀的變遷。

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現場設有歷史時光隧道，帶領大家回顧荔園的歷史，認識鮮為人知的宋城歷史、各種經典機動遊戲和表演節目，懷緬當年的情懷及回憶。

荔園奇趣世界

由本地著名微型藝術單位TOMA Miniatures精心製作，以1︰64比例重塑70至80年代全盛時期的荔園面貌，帶大家重遊多個經典地標，如荔園城堡、百麗殿舞台、動物園、宋城及恐龍屋等。當中，最吸引眼球的一定要數刺激的摩天輪、歡樂的旋轉木馬及海盜船，製作非常細緻。

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經典重現區

當年在荔園最受歡迎的攤位遊戲會重現在將軍澳廣場，當中包括經典之最「歡笑樂園掟階磚」及「開心滿FUN 滾球樂」，家長及小朋友均可大顯身手，贏取豐富獎品。

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將軍澳廣場「荔園時光之旅」

日期︰2021年7月15日（四）至8月10日（二）

地點︰將軍澳廣場一樓中庭

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責任編輯︰王明芳