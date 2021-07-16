【加密貨幣】Coinllectibles1.5億元購陳易希通訊程式　「星之子」回應：是一種肯定

▲ 「星之子」陳易希自2015年開始研究加密貨幣及區塊鏈技術。（資料圖片）

恒基地產創辦人李兆基姪兒李應樵創立的Fusion NFT公司Coinllectibles宣佈，計劃收購全港首個包含多種加密貨幣錢包功能、由「星之子」陳易希創立的即時通訊應用程式「Talk+」，價格預計在1.5億港元以上。陳易希接受TOPick記者訪問時表示，是次收購是對他的一種鼓勵及肯定，亦提到未來除了會繼續主力優化程式外，亦會繼續探索區塊鏈不同的可能性，冀藉區塊鏈的去中心化特性及優勢，為香港以至全球帶來正面影響。

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陳易希表示，加密貨幣及區塊鏈技術近年大勢所趨，現更成為獨立的金融生態系統及基礎建設。他指自己早於2015年研究加密貨幣，已在當時發現到有巨大潛力，包括可以製成電子錢包、通訊軟件等。

對於今次的收購，陳易希表示，這象徵著一種肯定，又提到未來已有很多構思，並且已經開始著手進行。

（收購）是對自己的一種鼓勵及肯定，亦代表有人與自己有同一想法。

陳易希指，未來就這程式的工作主要是進行優化，包括在監管科技層面，藉此在市場上建立更健康的環境；亦會加入更多新功能，如支援NFTs的電子錢包。

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他亦指，科技及金融本來是獨立存在，如今未來發展已是不能分割；又提到社會污名化加密貨幣，惟在他眼中並非如此。

有人污名化加密貨幣，但在我眼中本身是正面，因為（它）有著去中心化的特質。

他認為，區塊鏈技術可應用在不同範疇，讓市民的生活更自動化。他舉例指，在法律層面方面未來可推出「智能合約」及法律文件，屆時無需中央或任何裁判法院處理；金融及保險層面：可令社會更有效率，同時減低出現壞帳的情況，亦可處理到投保人賠償等。

對於香港以至全球認為區塊鏈技術或加密貨幣是技資工具，陳易希認為它不只是投資工具這麼簡單。

很多人都是「炒」加密貨幣的波幅，但自己的著眼點並非在其投資價值，而是加密貨幣背後使用的技術。

展望將來，陳易希表示會繼續研究區塊鏈技術及加密貨幣，以及繼續研發新產品。在香港土生土長的他，表示暫時會繼續留港發展，並希望透過區塊鏈技術幫助香港及世界。他亦提到，即使繼續研究區塊鏈技術及加密貨幣，亦不忘其他科研計劃，更指科技技術層面可以是「一理通百里明」。

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他笑言，近日比較辛苦及不夠睡眠，但指自己「越忙越有滿足感」。他強調，會繼續努力做好自己，營造健康的區塊鏈環境，藉此為幫到香港以至全球出一分力。

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記者：曾卓鋒