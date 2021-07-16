  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 18:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機場擴建】二號客運大樓工程獲發2.58億元綠色保證函　目標取綠建環評認證

社會 17:00 2021/07/16

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

機管局二號客運大樓正在擴建。（機管局圖片）

金門建築和滙豐今（16日）宣布達成協議，發出價值2.58億元的綠色保證函，支持發展香港國際機場二號客運大樓擴展工程項目。該筆綠色履約保證金，採用創新結構，擔保金門施工項目需履行綠色責任，並獲得「綠建環評（BEAM Plus）鉑金級認證」。

為了達到目標，金門需於建築過程實施相應措施，減少客運大樓施工對環境造成影響，同時提高環境質素和使用者的滿意度。在建造綠色建築以外，團隊亦在施工期間實施多種舉措，包括採用預製組件減低廢物量、採用大容量電池存儲系統、使用獲認證的預拌混凝土、重用經處理的海洋沉積物、回收被砍伐的樹木等。

二號客運大樓工程合約總值達128.8億元，機管局三跑道項目執行總監潘嘉宏表示，已獲暫定評估為「綠建環評鉑金級」。局方很高興得知，金門作為二號客運大樓項目的主要承建商，已為此實施一筆綠色擔保，與機管局在業務各個方面履行最佳實踐模式的理念一致。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

經濟 鉑金 金門 機場 香港國際機場 機場管理局

最高瀏覽

【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
18:50 2021/07/14
【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
14:51 2021/07/15
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
【好人好事】搭港鐵執到成疊$500共$2萬　好心人路不拾遺物主失而復得
18:47 2021/07/15
【好人好事】搭港鐵執到成疊$500共$2萬　好心人路不拾遺物主失而復得