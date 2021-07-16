【機場擴建】二號客運大樓工程獲發2.58億元綠色保證函　目標取綠建環評認證

▲ 機管局二號客運大樓正在擴建。（機管局圖片）

金門建築和滙豐今（16日）宣布達成協議，發出價值2.58億元的綠色保證函，支持發展香港國際機場二號客運大樓擴展工程項目。該筆綠色履約保證金，採用創新結構，擔保金門施工項目需履行綠色責任，並獲得「綠建環評（BEAM Plus）鉑金級認證」。

為了達到目標，金門需於建築過程實施相應措施，減少客運大樓施工對環境造成影響，同時提高環境質素和使用者的滿意度。在建造綠色建築以外，團隊亦在施工期間實施多種舉措，包括採用預製組件減低廢物量、採用大容量電池存儲系統、使用獲認證的預拌混凝土、重用經處理的海洋沉積物、回收被砍伐的樹木等。

二號客運大樓工程合約總值達128.8億元，機管局三跑道項目執行總監潘嘉宏表示，已獲暫定評估為「綠建環評鉑金級」。局方很高興得知，金門作為二號客運大樓項目的主要承建商，已為此實施一筆綠色擔保，與機管局在業務各個方面履行最佳實踐模式的理念一致。

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責任編輯：吳卓峰