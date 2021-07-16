【保釋候訊】涉葵涌商場外貼海報　老師學生等共15人准保釋候訊

▲ 15人涉貼海報被控，今於西九龍裁法院提堂。經濟日報資料圖片

15人涉於2020年2月在葵涌商場平台的天橋一帶張貼海報、管有油掃及白膠漿、損壞天橋欄杆等，當中包括多名學生及1名教師，他們被控刑事損壞、管有物品意圖摧毁或損壞財產等罪，案件今（16日）於西九龍裁判法院提堂。辯方需時索取指示，案件押後至9月15日再訊，15名被告暫時毋須答辯，均准保釋候訊，期間不得離港等，其中6名不足20歲的被告須守宵禁令。

15名被告依次為鄒文燕（18歲；學生）、葉嘉儀（18歲；學生 ）、16歲吳姓女生、15歲女生、李霈濠（21歲；無業）、陳信豪（20歲 ；學生）、張家禧（21歲；廚師）、梁詠彥（21歲；學生）、朱麗茵（20歲；學生）、林慧淇（19歲；學生）、鄭珈熹（19歲；學生）、黃文杰（21歲；學生）、李永熙（23歲；無業）、李重熙（31歲；教師）及鍾正浩（22歲；無業）。

鄒文燕、葉嘉儀及16歲吳姓女生同被控1項刑事損壞，控罪指他們於2020年2月24日在葵涌邨葵涌商場平台的一條天橋一帶，無合法辯解而損壞屬於房屋署的天橋牆壁。

15歲女生則被控1項管有物品意圖摧毁或損壞財產，控罪指她於同日同地保管油漆刷和一桶白膠漿，意圖在無合法辯解下使用以摧毀或損壞屬於房屋署的財產。

李霈濠、陳信豪及張家禧同被控1項刑事損壞，控罪指他們於同日同地，無合法辯解而損壞屬於房屋署的天橋欄杆。

朱麗茵及林慧淇同被控1項刑事損壞，控罪指他們於同日同地，無合法辯解而損壞屬於房屋署的天橋欄杆。

梁詠彥被控1項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，控罪指他於同日在葵涌邨葵涌商場平台向曉葵樓天橋的欄杆，保管油漆刷和一桶白膠漿，意圖在無合法辯解下使用以摧毀或損壞屬於房屋署的財產。

鄭珈熹、黃文杰、李永熙、李重熙及鍾正浩同被控1項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，控罪指他們於同日在葵涌邨葵涌商場平台向曉葵樓天橋的石枱，保管石枱上的海報、油掃及白膠漿，意圖在無合法辯解下使用以摧毀或損壞屬於房屋署的財產。

案件今提堂，辯方表示需時索取指示，申請押後案件處理。15名被告暫時毋須答辯，各准以1,000元保釋至9月15日再訊，期間不得離港，交出旅遊證件，每周到警署報到，而其中6名不足20歲的被告須守晚上9時至翌日早上6時的宵禁令。

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記者：林欣樂