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【新冠疫苗】聶德權稱逾半公務員已接種首劑疫苗　今約210名機電工程署員工打針

社會 17:07 2021/07/16

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聶德權稱逾半公務員已接種首劑疫苗，今約210名機電工程署員工打針（聶德權fb）

公務員事務局局長聶德權今（16日）表示，根據各政策局和部門對「疫苗假期」申請情況的初步掌握，超過一半公務員已接種第一劑新冠疫苗。聶德權又指，今與發展局局長黃偉綸、機電工程署署長彭耀雄，到機電工程署總部，了解疫苗接種外展隊為約210名同事及承辦商員工接種疫苗的情況。

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聶德權引述，機電署同事劉先生一家四口去打針，並指其兒子剛滿13歲，而疫苗計劃已推行一段時間，「要睇定啲都已經睇完」；另外，就讀科大的機電署實習生曹同學亦透露，最初擔心疫苗副作用，但與大學教授討論過，認為機會甚低，因此早已決定接種。

聶德權最後再呼籲仍未打針的市民也身體力行，盡快接種疫苗，讓社會早日恢復正常。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：鄧凱文

 

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