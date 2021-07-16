【最老畢業生】一戰被迫輟學抱憾湊大17個仔女　92歲婆婆獲母校頒高中畢業證書圓夢

▲ 美國一名92歲老婦年輕時因第一次世界大戰被迫輟學，一直耿耿於懷未能中學畢業。

活到老學到老，求學不分年齡。美國一名9旬老婦年輕時因第一次世界大戰被迫輟學，其後忙於湊大17名子女，她一直耿耿於懷未能中學畢業。她的孫女主動聯絡祖母當年就讀的中學，最終令她獲頒高中畢業證書圓夢。

因輟學未獲畢業證書

據美國《霍士新聞》報道，猶他州92歲的老婦Barbara Stanley一生中多次登上新聞，不僅因為她有17個孩子，還有她與女兒在同一天生孩子。她憶述自己的經歷，與丈夫結婚後，先後誕下8名兒子和9名女兒。

▲ Barbara最終獲頒高中畢業證書。（影片截圖）

Barbara原本無意組織一個大家庭，曾想過教體育。她出生於美國經濟大蕭條時期，在幫助姊妹們帶孩子的過程中長大。她表示︰

這是為甚麼我從沒想過要自己擁有一些孩子，因為我厭倦了照顧的工作。

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1940年代後期，就讀高中的Barbara因第一次世界大戰發生而輟學，數十年來她始終為未獲得高中畢業證書而耿耿於懷。她的孫女Sheri McFarland得知後想，「如果她對這件事抱憾，為何不幫她實現願望？」

孫女聯絡母校助圓夢

Sheri知道祖母輟學前曾就讀於西高中（West High School），因此聯絡該校人員，看看能否做些甚麼。西高中的校長Jared Wright認為，Barbara當時所處的環境，令她不得不離開學校，於是著手為她送上驚喜。

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幾個月後，Sheri在她的郵箱裡發現了一張畢業證書，她打開後哭了，這正是祖母多年想得到的東西。Barbara相隔76年收到了一份驚喜禮物——高中畢業證書，笑問能否帶她去參加舞會，因她從沒參加過舞會。過去看著17個子女戴上畢業帽，這次終於輪到自己了。她感慨稱︰

當時畢業證書對我來說沒有任何意義，但現在意義非凡。

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責任編輯：王明芳