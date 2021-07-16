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【暑假必玩】城巴推巴士小車長親子體驗活動　參與小孩可獲贈車長制服【附報名詳情】

社會 17:17 2021/07/16

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城巴於暑假推出「巴士小車長體驗」活動。（城巴圖片）

城巴今（16日）宣布，旗下城巴旅遊有限公司推出「巴士小車長體驗」暑期親子遊活動，讓4至10歲小朋友體驗巴士車長工作，與家長一同參觀車廠及乘坐開篷巴士暢遊港島東區，了解本地交通文化特色。「巴士小車長體驗」現已開放予市民報名參加。

    點擊圖片放大
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「巴士小車長體驗」旅行團於7月及8月暑假期間舉辦，行程豐富，包括開篷巴士暢遊體驗、認識香港綠色景點、參觀巴士車廠感受巴士洗車過程、了解巴士車長的工作、巴士展覽及摺紙巴士DIY工作坊等。

每位小朋友可獲巴士小車長制服，更可登上車長駕駛艙拍照留念，同場更有多款精美巴士紀念品發售，機會難逢。活動完成後，每位小朋友將獲發「巴士小車長」證書。

行程安排（約2小時）

1. 開篷巴士暢遊體驗

（杏花邨、東區走廊、太古、鰂魚涌公園、北角、東區走廊、杏花邨）

2. 參觀車廠，巴士展覽、拍照、體驗車長工作、摺紙巴士工作坊

即日起，市民可於「巴士小車長體驗」專頁內報名參加，一位成人及一位小童收費為430元。名額有限，先到先得。行程預訂須視乎當時的供應情況而定，並受有關條款及細則約束。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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