【聲夢傳奇】張敬軒評炎明熹姚焯菲歌藝　鍾柔美+文凱婷鬥舞爭入五強

▲ 《聲夢傳奇》選出最後五強。

《聲夢傳奇》於周六（7月17日）播出一集，六位學員將爭奪最後五強席位，進入下周一（7月19日）《: 聲夢傳奇決賽》，張敬軒今集親自落場，接替李克勤任主理人，選出五強名單。

今集比賽分成兩個回合，六位學員在第一回合分成三組以一對一形式作賽，二人同台演繹同一首歌進行對決，由25位專業評審進行評分。三位勝出的學員會直接晉級五強，兩位最低分的學員會進入第二回合，爭奪五強的最後一個席位。

▲ 導師今集要選出五強。

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Gigi+Chantel再對戰

六位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，歌手導師包括：Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒及泳兒。

主理人的李克勤需要離開香港工作，未能參與最後兩場比賽。在離港之前最後一次拍攝，克勤對15位學員感到不捨。

製作組安排六強學員到Avon Recording Studio拍攝，克勤準備了一個驚喜給六位學員，就是邀得張敬軒擔任「星級舞台指導」。不過，軒仔笑指自己是「星級保姆」，會盡力照顧一眾學員，並要完成一個重要任務。

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第一組對戰是炎明熹（Gigi）對姚焯菲（Chantel），Gin Lee李幸倪及JW王灝兒分別擔任二人導師。張敬軒聽完二人演繹，大讚Chantel及Gigi：「同一首歌同一個旋律，帶給聽歌的人不同感受。Chantel呈現一個純情女孩子坐在巴士上；Gigi控制十分之好，技巧十分成熟。」張敬軒笑指終於明白克勤為何會在節目中露出「慈父的笑容」。

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文凱婷Yumi舞戰

第二組對戰是文凱婷（Aeren）對鍾柔美（Yumi），AGA江海迦及衛蘭分別擔任二人之導師。二人在團賽對戰中演繹《跳舞街》。今次要對戰爭取出線，Aeren卻發生意外，眼部發炎要做手術，帶傷應戰。不過，Yumi及Aeren都覺得比賽結果不是最重要，反而希望合力做一個好的表演。

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第三組對戰是冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock），泳兒及周柏豪分別擔任導師。Rock指今次對戰是預計之內， Archie則「打定輸數」。不過經過多場比賽之後，二人坦言打破成見，學識互相欣賞，希望今次比賽會變成一個好的作品。

同場加映：張敬軒訪問