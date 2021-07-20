【對抗濕疹】33歲女子疑戴乳膠手套誘發濕疹　雙手滲水經中醫治療半年回復光滑【附紓緩方法】

▲ 一名33歲女子疑戴乳膠手套誘發濕疹，經中醫治療約半年後，皮膚回復光滑。

戴乳膠手套也有機會誘發濕疹。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗濕疹病例，一名33歲女子疑因戴乳膠手套而敏感，導致雙手患上濕疹。她曾外塗類固醇，停用後出現反彈症狀，手部痕癢、滲水，雙腳也出現丘疹。接受中醫治療約7個月，服用中藥並配合針灸後，患者臨床康復，四肢皮膚回復光滑。

李醫師接受TOPick訪問時表示，該名33歲女子雙手出現敏感症狀後，自行塗抹父親使用的類固醇，厚敷2星期後好轉。於是她決定停藥，惟2星期後全身濕疹發作，十分痕癢。發作5個月後，她向李醫師求診，當時雙手糜爛、滲水、結痂，四肢泛發丘疹，仍舊非常痕癢；手背需用紗布覆蓋，以避免傷口滲水或受刺激。

經過約4個月治療，濕疹皮膚略有改善；至第6個月已開始穩定下來，痕癢減少；到第7個月，患者已臨床康復，手腳沒有新生皮疹，手背亦回復光滑。

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紓緩及治療方法

李醫師表示，治療期間患者一直內服中藥，並配合外敷、針灸治療。

1.內服中藥

藥物例子：

消風散、龍膽瀉肝湯、血府逐瘀湯

加味逍遙丸：緩解低落的心情，可以疏肝健脾補血

四妙丸：治療濕熱下注的下肢濕疹

五味消毒飲：清熱解毒，治療濕疹毛囊炎

仙方活命飲：通便，同樣可治療濕疹毛囊炎

李醫師解釋，這些方劑大多是用作改善血液循環、清熱解毒，預防感染，祛風止癢的藥方。

2. 外洗或外敷

用黃連粉浸洗皮膚：可減少皮膚表面的金黃葡萄球菌。若濕疹患者出現滲水情況，恐防感染金黃葡萄球菌，浸洗20分鐘，有助消腫收水。

3.針灸持續三個月

李醫師解釋，濕疹有外界的風濕熱邪，侵襲人體，因而觸發了內在的風濕熱。熱就是發炎紅腫，癢蔓延全身是風，滲水是濕邪。這些表皮敏感發炎，全都是內在臟腑氣血失調導致，透過調和肝脾、清熱祛濕，就可逐漸康復。

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記者：黃泳欣