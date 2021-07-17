用WeChat Pay HK登記政府消費券　賞你衣食住行攻略加額外優惠陸續有來

相信全城期待及關注的政府消費券計劃，讓港人於今個夏天充分體驗到幸福的煩惱。隨着消費券登記進入第二階段，各大平台都推出優惠吸引市民選用，其中WeChat Pay HK力推「商戶優惠放題」額外優惠活動，用WeChat Pay HK登記領取消費券有過百間商戶額外消費券任拎，衣食住行都照顧周到。如果推薦親友一同登記更可獲加碼獎賞，再加上每日「日日有千抽」大抽獎，從早到晚一整天都優惠隨身。

「邀請親友消費券齊齊加碼」限時震撼加推獎賞

WeChat Pay HK上週末推出「週末限時邀請加碼」反應熱烈，因此震撼加推獎賞，於2021年7月16日至7月18日，每次成功邀請1位親友且親友於2021年7月20日或之前選用WeChat Pay HK登記領取消費券，並收到政府處理登記申請的短訊後，除了可以賺到HK$20加碼賞之外, 仲可以額外多賺5張HK$10 WeChat Pay HK通用電子現金券，換言之，即可獲得高達HK$70獎賞！

經過一整天的忙碌工作後，最開心就是可以與親朋好友一起行街Shopping食飯消閒。WeChat Pay HK照顧用戶全方位需要，與超過一百間商戶合作推出「商戶優惠放題」額外優惠活動。想知道怎樣利用政府消費券，在合作商戶消費並賺取更多額外獎賞？以下為大家提供有衣食住行攻略，讓你得「賞」所願！

總值逾萬元商戶禮遇 涵蓋衣食住行範疇

選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶通過政府審核後，即可開始領取總值超過HK$10,000的商戶禮遇及電子優惠券額外獎賞，類型包含生活百貨、餐飲美饌、購物消費、健康美容、電子家品、休閒享樂等各大範疇，令用戶可盡情消費。

首先，當然是領取時代廣場及海港城各HK$400禮券，隨時Shopping用；要換手機家電，就可以領取百老匯、日本城、小米優惠券，最多總值HK$2,000；想趁機買護膚品就要領取萬寧、Sasa、卓悅禮券；至於想食餐好又如何？可以去麥當勞、KFC、大家樂、大快活、Pizza Hut、美心MX等商戶使用額外優惠券，如果想自己煮幾味，去建華香港街市買餸都有優惠。最後，放假想與另一半去Staycation，用WeChat Pay HK預訂KLOOK酒店亦有減價優惠。提提你，現在用戶將指定Visa信用卡綁定於WeChat Pay HK消費，可額外獲得總值高達港幣HK$90的電子現金券！

▲ WeChat Pay HK與超過一百間商戶合作推出「商戶優惠放題」額外優惠，由街市到酒店包羅萬有。

逢抽必中 永不落空

一日之計在於「抽」，只要選用WeChat Pay HK登記政府消費券，即可參加「日日有千抽」活動，無須等待審核通過，在消費券派發之前，每日都可以抽獎一次，除了HK$5,000超級大獎，還設有大量HK$888、HK$88等金額獎賞。難怪最近身邊不少人每朝早打開手機，都第一時間開WeChat Pay HK「扭蛋」，原來抽獎機會天天都有。

▲ 如果不以WeChat Pay HK登記消費券，就白白錯失每天的抽獎機會。

「日日有千抽」活動最大賣點是逢抽必中，永不落空。用家進入「日日有千抽」的頁面，可看見一個綠色的扭蛋機，確認剩餘的扭蛋機會後，點選「開始扭蛋」就可參加抽獎。雖然「頭獎」HK$5000每日只有一個，但活動亦設有其他金額的加碼賞獎賞，包括HK$888、HK$88不等，而且逢抽必中的感覺真好，日復一日不停抽獎，看到金額積少成多，加上本身的消費券，可以得到更多「補貼」購買心頭好，每日心情自然更好。

返到公司到了午飯時間，又可以介紹其他同事或告訴好友參加「日日有千抽」，因為每邀請一名親友，就可以賺取HK$20加碼賞，新登記的親友也可以獲HK$30加碼賞。

如果選用WeChat Pay HK登記消費券，最多可賺盡HK$27,518禮遇，例如WeChat Pay HK 與富融銀行合作贊助無綫電視（TVB）競賽獎賞活動，於 2021 年 7 月 2日至 2021 年 8 月 27 日期間一共舉行四輪「睇電視，抽 WeFun，5000 融易變 10000」競賽獎賞活動，參加者有機會獲取 100% 現金積分，HK$5000 消費券即倍升至 HK$10,000。

消費券計劃配合「日行一膳」慈善活動

雖然政府消費券並不適用於慈善捐贈，為響應政府消費券計劃，於活動期間市民可以透過WeChat Pay HK消費同時做善事，幫助本地弱勢社群！ WeChat Pay HK 和騰訊公益宣佈在香港共同發起「日行一膳」慈善活動，WeChat Pay HK 用戶每日消費均可以捐贈公 益印花，支持香港食物回收及援助慈善組織「惜食堂」製作愛心飯餐。

(資料由客戶提供)