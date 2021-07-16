【新校舍】教育局推4所北區及西貢新校舍　前教協將軍澳中心亦納入選址

▲ 其中位於將軍澳欣明苑一間校舍選址，前身是教協將軍澳中心，今年初被政府強制收回。（教協圖片）

教育局今日（16日）宣布，2021年度第一次幼稚園校舍分配工作，推出4所校舍，現邀請合資格的申辦團體申請。



今次推出的4所幼稚園校舍，包括3所位於北區寶石湖邨及皇后山邨，現已落成及或預計在今年落成，屬於新屋邨幼稚園校舍，每所提供6至8間課室。

而另一所位於西貢的校舍，屬於領展旗下的現有校舍，提供6間課室；原本是教協將軍澳中心。於今年初，教協收到領展通知，要求收回單位作其他用途，促教協3個月內遷出。當時領展表示，地契已列明該物業只作非牟利幼稚園用途，2011年政府豁免作教育中心用途，可是到了年初，政府要求回復原來用途，領展才通知教協交還單位。

教育局受房委會和領展委託提名營辦團體，有關的校舍分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。

考慮到學生人口下降，現時參加幼稚園教育計劃的幼稚園，提供的學位足以應付需求，但各區的供求情況及家長選擇有一定差異。此外，在優質幼稚園教育政策下，教育局一直致力物色合適地方供有需要的幼稚園使用，特別對於現時需要承擔較高昂的租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的幼稚園，可申請遷往上述校舍。

教育局會優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。

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責任編輯：吳卓峰