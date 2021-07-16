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【新校舍】教育局推4所北區及西貢新校舍　合資格幼稚園辦學團體可申請

社會 17:42 2021/07/16

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其中兩間可供申請的校舍，位於北區皇后山邨。（資料圖片）

教育局今日（16日）宣布，2021年度第一次幼稚園校舍分配工作，推出4所校舍，現邀請合資格的申辦團體申請。
 
今次推出的4所幼稚園校舍，包括3所位於北區寶石湖邨及皇后山邨，現已落成及或預計在今年落成，屬於新屋邨幼稚園校舍，每所提供6至8間課室。

而另一所位於西貢的校舍，屬於領展旗下的現有校舍，提供6間課室。教育局受房委會和領展委託提名營辦團體，有關的校舍分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。

考慮到學生人口下降，現時參加幼稚園教育計劃的幼稚園，提供的學位足以應付需求，但各區的供求情況及家長選擇有一定差異。此外，在優質幼稚園教育政策下，教育局一直致力物色合適地方供有需要的幼稚園使用，特別對於現時需要承擔較高昂的租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的幼稚園，可申請遷往上述校舍。

教育局會優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。

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責任編輯：吳卓峰

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