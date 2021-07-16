【星二代】李元元為升K1做準備執筆練英文字　3歲Lucy寫到厭世O嘴披頭散髮

▲ 3歲多李元元Lucy執筆練英文字，寫到厭世O嘴披頭散髮，好搞笑！

最萌星二代、現年3歲多的Lucy鬼馬趣緻童真滿滿，Lu媽為她開設的IG俘虜逾30萬粉絲。Lucy今年9月即將升讀幼稚園，媽媽近日在IG分享女兒在家中執筆練英文字，見她寫「O」、「P」打晒風，連表情及髮型都跟英文字一樣，O晒嘴兼披頭散髮，好搞笑！

藝人李璨琛（Sam），與時裝設計師太太梁志瑩（Sophia）兩夫妻結婚9年，2018年3月25日誕下女兒李元元（Lucy），Lucy肥嘟嘟、小丸子飯碗頭造形非常可愛，加上童真鬼馬、天然呆的行徑，令人啼笑皆非，是天生開心果！

▲ Lu媽Sophia認為家就是最好的Playgroup，Lucy能從玩樂中學習。（曾耀輝攝）

沒報讀N班playgroup

Lu媽曾接受TOPick訪問指沒有為女兒報讀N班、playgroup，寧願自己多付出時間陪玩，並表示屋企都是一個playgroup，朋友上來與她玩耍或一家人外出已很好玩。

Lucy現時約3歲4個月大，今年9月即將升K1，Lu媽透露該校是一所傳統、很有愛的學校。眼見朋友的活躍兒子入讀這幼稚園後改變了許多，變成有愛心、懂得尊重、體恤別人的小男孩，Lu媽了解該校的教法，覺得適合Lucy，只報這一間學校，幸一擊即中。

▲ Lucy執筆寫英文生字。（IG圖片）

為升K1做準備執筆練英文字

快要K1開學，Lu媽不打算力谷Lucy學習做準備，只開始多教她認中文字，從玩樂中學習。近日，她讓Lucy嘗試執筆練英文字，在IG分享，見Lucy右手執筆在Copybook寫英文字「O」和「P」字，見她有些依虛線畫，更多「O」不似字形，畫了半圈再加長長的線拖至頁底，塗鴉式free style隨心寫字。

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最搞笑是Lucy的表情及髮型，她貌似寫到厭世，跟所寫的O字一樣「O晒嘴」，更是披頭散髮，有一束頭髮搭在面上，就如她所寫的字一樣，人如其字，非常過癮。Lu媽笑說︰

睇你寫字寫到咁嘅樣，你應該都係唔鍾意讀書㗎喇！

▲ 李元元是天然呆萌可愛星二代。（曾耀輝攝）

有網民留言大讚「認真學習的lulu最可愛」、「使唔使咁襯呀，啲字同個頭」、「佢3歲識揸筆筆已經係好叻嘅表現啦，我個細女4歲都未必有lulu咁叻」等。

循序漸進練執筆小手肌

現時Lucy都是玩玩下寫字當練小手肌，字是否靚不重要。據教育局的《幼稚園教育課程指引》，幼稚園幼兒班禁執筆寫字，教育局要求校方待幼兒培養正確坐姿、小肌肉和手眼協調的能力發展成熟後，才開始從基本的筆劃開始學習。

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專家教路，孩子小手在不同階段做到適當動作和訓練，才能在寫字時事半功倍。職業治療師的理工大學康復治療科學系助理教授李淑菁曾接受TOPick訪問，表示家長可按照幼兒的年齡作準備。

1歲︰幼兒嘗試使用蠟筆畫畫，鍛鍊如何使用書寫工具。由於幼兒的小肌肉未發展成熟，故他們只懂得用前臂和上臂發力，導致畫出來的線條會較為粗糙。

2歲︰讓幼兒透過觀察大人的動作，模仿畫出簡單的線條，如橫線、直線和圓圈。

3歲︰讓幼兒自行看著圖案或文字畫橫線、直線和圓圈。

4歲︰讓幼兒學畫斜線和寫簡單的數目字和英文字；另可透過字帖，讓幼兒學習書寫簡單的中文姓名。

同場加映︰3歲李元元一味靠玩成最搞笑星二代 Lucy媽︰家是最好的playgroup 育兒經

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責任編輯：王明芳