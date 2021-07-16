  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 18:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【警方緝毒】藍田一屋苑搗破毒品分銷中心檢13公斤可卡因　28歲及23歲情侶被捕

社會 17:51 2021/07/16

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

警方交代案情。（曾秋文攝）

警方毒品調查科昨日（15日）在藍田搗破一個毒品分銷中心，拘捕一對情侶，檢獲約13公斤可卡因，市值約1,600萬元。

毒品調查科行動組高級督察吳龍表示，警員昨日根據線報，到藍田一個私人屋苑埋伏，當目標男子離開屋苑時上前截查，在其身上檢獲少量可卡因，馬上將其拘捕，期間疑犯掙扎企圖逃走，最終被警員制服。

稍後到他租住的單位搜查，當時屋內有一名女子，警員在房間中搜出14包共重13公斤的可卡因和11個相框，相信毒販從南美將一個包裹寄到本港，用相框作掩飾。被捕男子姓岑(28歲)、女子姓徐(23歲)，兩人涉嫌「販毒」被警方扣查。 

初步調查得知，兩名疑犯租住涉案單位約1至2個月，收取包裹後相信在單位內分拆和包裝，再出售到本港娛樂場所。據香港法例第134章《危險藥物條例》，「販運危險藥物」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

相關文章

【高調巡邏】警方今加派人手巡邏盼加強反恐　涉港鐵九龍塘、鑽石山站及西九龍法院
今日 17:29
【高調巡邏】警方今加派人手巡邏盼加強反恐　涉港鐵九龍塘、鑽石山站及西九龍法院
【暑假必玩】城巴推巴士小車長親子體驗活動　參與小孩可獲贈車長制服【附報名詳情】
今日 17:17
【暑假必玩】城巴推巴士小車長親子體驗活動　參與小孩可獲贈車長制服【附報名詳情】
【上訴終院】涉闖立法會會議廳囚4周　梁頌恆上訴終院被駁回
今日 17:18
【上訴終院】涉闖立法會會議廳囚4周　梁頌恆上訴終院被駁回

你可能感興趣

【高調巡邏】警方今加派人手巡邏盼加強反恐　涉港鐵九龍塘、鑽石山站及西九龍法院
今日 17:29
【高調巡邏】警方今加派人手巡邏盼加強反恐　涉港鐵九龍塘、鑽石山站及西九龍法院
【暑假必玩】城巴推巴士小車長親子體驗活動　參與小孩可獲贈車長制服【附報名詳情】
今日 17:17
【暑假必玩】城巴推巴士小車長親子體驗活動　參與小孩可獲贈車長制服【附報名詳情】
【上訴終院】涉闖立法會會議廳囚4周　梁頌恆上訴終院被駁回
今日 17:18
【上訴終院】涉闖立法會會議廳囚4周　梁頌恆上訴終院被駁回
罪行 危險藥物 香港 私人屋苑 藍田

最高瀏覽

【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
18:50 2021/07/14
【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
14:51 2021/07/15
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
【好人好事】搭港鐵執到成疊$500共$2萬　好心人路不拾遺物主失而復得
18:47 2021/07/15
【好人好事】搭港鐵執到成疊$500共$2萬　好心人路不拾遺物主失而復得