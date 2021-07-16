【警方緝毒】藍田一屋苑搗破毒品分銷中心檢13公斤可卡因　28歲及23歲情侶被捕

▲ 警方交代案情。（曾秋文攝）

警方毒品調查科昨日（15日）在藍田搗破一個毒品分銷中心，拘捕一對情侶，檢獲約13公斤可卡因，市值約1,600萬元。

毒品調查科行動組高級督察吳龍表示，警員昨日根據線報，到藍田一個私人屋苑埋伏，當目標男子離開屋苑時上前截查，在其身上檢獲少量可卡因，馬上將其拘捕，期間疑犯掙扎企圖逃走，最終被警員制服。

稍後到他租住的單位搜查，當時屋內有一名女子，警員在房間中搜出14包共重13公斤的可卡因和11個相框，相信毒販從南美將一個包裹寄到本港，用相框作掩飾。被捕男子姓岑(28歲)、女子姓徐(23歲)，兩人涉嫌「販毒」被警方扣查。

初步調查得知，兩名疑犯租住涉案單位約1至2個月，收取包裹後相信在單位內分拆和包裝，再出售到本港娛樂場所。據香港法例第134章《危險藥物條例》，「販運危險藥物」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

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記者：曾秋文