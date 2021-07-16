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【違檢疫令】78歲老翁擅離居所違反強檢令　被判囚1日

社會 17:57 2021/07/16

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案件在九龍城法院判刑。（資料圖片）

衞生署發言人稱，一名78歲男子因違反強制檢疫令，今日（16日）於九龍城法院被判即時入獄1日。

該老翁早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年12月22日離開其檢疫地點，被控違法，今日於九龍城法院被判處即時監禁1日。

衞生署稱，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有159人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：吳卓峰

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