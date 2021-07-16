【假日好去處】昂坪360聯乘寶礦力水特辦運動祭　週末免費派發共逾5,000支寶礦力水特【附優惠詳情】

▲ 昂坪360聯乘寶礦力水特辦運動祭，可以打卡，又可參加多個遊戲。（圖片來源：昂坪360）

昂坪360與寶礦力水特於今個盛夏，即日起至2021年9月5日期間舉辦「360 Sweatival」運動祭，昂坪巿集將會動感變身為運動祭現場，大家做運動同時，也可以在多個日系打卡及場景裝置影相留念。

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6大日系打卡及場景裝置

即日起至2021年9月5日期間，昂坪巿集將會動感變身為運動祭現場，6大以寶礦力水特為創作靈感的大型日系打卡及場景裝置，包括逾4米高的寶礦力水特巨樽、補水加油站、日本動漫風的室內棒球場館等將驚喜現身，在今個暑假與你一同拍下和風活力沙龍照。

日系經典運動遊戲

昂坪360與寶礦力水特更特意為熱愛夏日戶外活動的你準備了一系列包括板羽球、劍球及棒球的日系經典運動遊戲，一同享受流汗快感。勝出遊戲更有機會獲得各式限定聯乘禮品，於盛夏全情投入戶外遊戲之旅。

大會亦邀請世界冠軍級運動員示範及帶領花式足毽、花式跳繩、劍球表演及工作坊，與大家一起體驗日系運動精粹。

大家可於昂坪360以HK$20購買遊戲券乙張，憑券參加板羽球、劍球或棒球遊戲乙次，有機會贏取各款「昂坪360 x 寶礦力水特 」- 夏日限定聯乘禮品。(數量有限，先到先得，送完即止)。

免費派發寶礦力水特

流汗後更要補水，昂坪360特意於7、8月的週末，在昂坪巿集內免費派發共逾5,000支寶礦力水特予賓客補充身體能量，時刻保持最佳狀態，全程投入「360 Sweatival」運動祭！

360 Sweatival盛夏激賞優惠

昂坪360於即日起至2021年8月15日期間，推出360 Sweatival盛夏激賞優惠，顧客於推廣期間經昂坪360官方網站於到訪日最少一天前預訂指定產品，滿港幣300元，即減港幣100元；滿港幣600元，減港幣250元，可享全單低至6折優惠，詳情請參閱昂坪360官方網站。

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責任編輯：王芷瑩