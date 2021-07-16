【國安法】警方國安處派員搜港大學生會綜合大樓　港大︰大學有法律責任按法庭要求行事

▲ 警務處國安處人員今午到香港大學學生會綜合大樓搜查。（資料圖片）

警務處國安處人員今午到香港大學學生會綜合大樓搜查。港大發言人表示，警方持法庭手令進入校園調查一宗案件，指大學有法律責任按法庭要求行事。

多名國安警員下午約3時到場，圍封學生會大樓，部分警員攜同數個膠箱，進入大樓內的學生會辦事處搜證，又到評議會及其他屬會會議室所在的樓層搜查。學生事務長謝樹基亦有到場。

現場消息指，國安處人員搜查的範圍，包括港大兩間校園傳媒《學苑》和校園電視的辦公室，《學苑》總編輯劉建希被警方國安署人員問話。

消息指，警方國安處人員的調查方向，包括是否有人涉嫌違反國安法第 27 條「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動」，及刑事罪行條例第 9 條的「煽惑他人使用暴力」。

港大學生會評議會早前通過議案，悼念七一襲警後自殺的疑犯梁健輝，其後撤回議案並鞠躬道歉，學生會幹事會全體請辭。港大其後發聲明表示，不再承認香港大學學生會作為獨立註冊社團現有在校內的角色。身兼港大校監的特首林鄭月娥早前曾批評議會的聲明令人髮指、為港大感到羞愧，同意如有需要可交由警方跟進。

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責任編輯︰尹櫻霖