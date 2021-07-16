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【東京奧運】2020東京奧運會下周五揭幕　方力申+陳約臨+何振啟程往日本

娛樂 18:19 2021/07/16

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方力申、陳約臨及何振然與一眾製作團隊啟程前往東京探訪奧運消息。

「2020東京奧運會」將於下周五（7月23日）揭幕，無綫電視派出多隊攝製團隊及5位奧運主持前赴日本東京採訪。日前，吳業坤及周奕瑋已啟程，其餘3位奧運主持方力申、陳約臨及何振然在今日（7 月16日）下午亦已隨TVB奧運製作隊伍起程前往東京。

方力申及何振然曾採訪奧運盛況，陳約臨亦有豐富體育主持經驗，3位主持表示對於今次可親身到訪東京採訪，感到興奮。此外，3人均表示大家默契十足，相信會合作愉快，亦期望香港運動員能奪佳績。

方力申坦言：「今次並未有特定的項目負責，預料今次的旅程會十分忙碌。」並表示今趟旅程準備充足，帶備逾百個口罩及大量罐頭，望屆時可以買奧運紀念品。

（右起）方力申、陳約臨及何振然起程前往東京作「2020東京奧運會」採訪工作。

小方亦稱於隔離時，會熟讀香港運動員的出賽資料，更會重點溫習今屆出戰游泳項目的運動員資料。除游泳賽事，小方亦希望現場觀賞單車、體操、劍擊等項目，為香港運動員加油打氣。

首次擔任奧運主持的陳約臨，透露今次可親赴東京，心情難以言喻，並謂自己已準備過百條問題，去訪問不同項目的運動員，事前工作準備充足。

何振然笑指自己於疫情期間，身型走樣，所以為了今次作奧運主持，已事前不斷做運動減磅重，共減去二十多磅，希望可以最佳狀態示人。

方力申 奧運會 TVB 運動 東京 演員

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