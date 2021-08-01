【TOPick診症室】30多歲男子患肝癌有家族史 港大研究人工智能技術助診斷
肝癌為本港10大常見癌症中排第五，其死亡率則排第3，僅次於肺癌及大腸癌。港大內科學系臨床副教授司徒偉基表示，肝癌的死亡率高的原因是早期癌症難以靠病徵發現，而醫學界正研發人工智能技術，期望可以利用有關技術及早診斷出早期癌症，令患者盡早接受治療，提升存在率。
司徒偉基在接受TOPick訪問時指，早期肝癌大多沒有病徵，當患者出現病徵時，多數已屬晚期癌症，即使再接受手術、移植、消融、化療或其他方法，亦無法將死亡率降低。
他提到，肝癌患者的平均年齡為60多歲，不過他在臨床上曾接觸過一名30多歲的男病人，由於他本身患有乙型肝炎，加上其多名親人先後患上肝癌，故接受檢查。其後在電腦掃瞄結果發現，他體內有一粒腫瘤，至手術時再發現多一粒腫瘤，並證實帶有癌細胞。
他透露港大的團隊在研發人工智能技術，希望可以透過跨部門的合作，利用有關技術可及早發現到早期的癌症，令病人盡早接受治療，提升存活率，相信有關技術在未來5年至10年可應用在醫學界。想了解患肝癌的高風險因素，市民又應多久進行一次檢查？密切留意明日（8月2日）晚上10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。
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記者：郭詩詩