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【違反限聚令】仁安醫院疑有員工院內餐廳舉行40人派對　警方稱接獲舉報暫未有檢控

社會 18:41 2021/07/16

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仁安醫院疑有員工違反限聚令，在院內餐廳舉行40人派對。（資料圖片）

據悉，仁安醫院化驗室員工疑為送別主管，月初在醫院餐廳「蘭亭閣」包場舉辦近40人的聚會，事件及後遭到舉報，警方回應指，7月10日收到有關報案，案件列「求警調查」，暫未有人被捕或被控。食環署則回覆指，未有收到相關投訴，署方亦未曾發現「蘭亭閣」涉及違反相關防疫規例的記錄，在7月12日派員巡查後亦無發現不當行為。

仁安醫院化驗室員工連同主管等40人，疑在7月8日於院內餐廳「蘭亭閣」包場，為部門主管舉行歡送會，期間曾在未無戴口罩的情況下拍大合照。

事件及後遭到舉報，警方指，警方電子報案中心7月10日接獲報案，指7月8日懷疑有人於田心富健街18號（仁安醫院）一食肆舉辦派對，違反限聚令。案件列作「求警調查」處理，由田心分區人員跟進，暫未有人被捕或被控。

衞生署則回覆指，未有收到相關投訴，根據記錄，「蘭亭閣」持有署方簽發的有效普通食肆牌照，現時以B類運作模式運作。相關防疫規例生效至今，署方未曾發現「蘭亭閣」涉及違反相關防疫規例的情況。

而接獲查詢後，署方於7月12日派員到查詢所指處所巡查，期間沒有發現有人違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的情況。

TOPick記者正向仁安醫院查詢，暫未收到回覆。

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記者：陳梓蔚

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