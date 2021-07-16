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【最強家庭】甄子丹13歲細仔曬高超琴技　「宇宙最強」三代鋼琴世家音樂詣藝高

尖子教室 19:38 2021/07/16

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甄子丹分享13歲細仔表演鋼琴，技驚四座！

「宇宙最強」甄子丹出名功夫勁，其實都有文靜的一面，丹爺自小除了學武術之外，還跟音樂大師爸爸學鋼琴，還考到十級，雖然後來他專心練武術，但他的音樂細胞遺傳到下一代。丹爺日前在社交網站轉貼了13歲細仔甄濟嘉（​James）的彈琴短片，可見James彈得非常起勁！

短片中見到James彈得揮灑自如，相當有力量，在旁的爸爸甄子丹聽得好投入。當James彈完之後，丹爺即上前攬實James，對James的表現相當滿意，丹爺在IG留言大讚囝囝是高手。

高手！每次James彈琴都好有火及令人驚訝！我為兒子感到驕傲！加油！

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丹爺更將培育兒子的功勞歸於太太汪詩詩，她亦懂得彈琴，常陪伴子女練琴，「你要感謝媽媽所付出的努力和精力，讓你能專注走上正軌。」不少網民讚揚James是天才，並相信他將會成為一名偉大藝術家。

工作忙碌的丹爺與子女見面時間少，但與子女的感情依然深厚，全賴太太教導子女要體諒爸爸，並常辦親子活動及大旅行連繫一家人，令丹爺與子女保持溝通。

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受父薰陶學琴 因母而習武

很多人以為「宇宙最強」出身武術家庭，查實丹爺來自音樂世家，甄父擅長小提琴、二胡及古典鋼琴，甄母則唱女高音兼習武。丹爺自小受父親薰陶學彈古典鋼琴，喜歡蕭邦樂曲。他曾在訪問中提及，他從小因父學鋼琴，因母而習武，兩人會輪流以木棍侍候，才培養出文武雙全的他。

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丹爺雖考獲十級鋼琴，但至他十多歲時，認為要專心發展一項，最後他選擇武術而成就了「宇宙最強」。丹爺閒時亦有繼續練琴，近年他琴癮大發不時上台表演，曾與鋼琴家郎朗一同演出，又擔任過周杰倫演唱會嘉賓，彈奏高難度的《Maple Leaf Rag》及伴奏周董歌曲《龍捲風》。

甄子丹、汪詩詩與汪圓圓一家拍攝全家福，甄子丹的外母（中）非常吸晴。（IG圖片）

現時一對子女17歲的甄濟如（Jasmine）和13歲的James都遺傳到音樂天分，同樣擅長彈琴和結他，大女更有一副好歌喉。丹爺曾讚揚女兒聲底厚，上台唱歌毫不怯場；至於細仔彈琴最叻，掌握音樂節奏好。

汪詩詩與甄子丹的大仔Jeff（左）關係不錯。（IG圖片）

傳子女讀哈羅 交天價學費

丹爺曾表明不介意子女將來入行，只要有天分和興趣可以一試，但最重要先讀好書。有報道指，Jasmine和James就讀「貴族名校」哈羅香港國際學校，與張學友女兒張瑤華為校友，丹爺曾指子女的讀書生活忙得開心，成績也不錯。

哈羅香港國際學校K1至Year 13全年學費由$149,924至$203,868不等，同分3期付款；而Year 6開始可以寄宿，全年宿費高達$111,459，故絕非一般人可以讀得起。

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大仔喇沙畢業 曾奪話劇獎

至於丹爺與前妻梁靜慈所生的大仔甄文焯（Jeff）現年26歲，畢業於名校喇沙書院。為方便兒子返學，丹爺讓兩母子入住九龍城千萬豪宅。Jeff亦不負父母的期望，不但成績優異，還遺傳了爸爸的藝術細胞，參加過香港校際話劇比賽，榮獲「最佳劇本」和「最佳導演」獎項，又做過校内圖書館學會秘書，是校內活躍分子。

現時Jeff已經大學畢業，與繼母汪詩詩及同父異母的弟妹感情好，丹爺不時在網上曬出3子女與汪詩詩的合照，曾表示自己是世上最幸運的父親。

同場加映︰陳禛讀英基成熟有主見　羅敏莊與女兒愛情音樂無所不談

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責任編輯︰林綺玲

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