【寶寶大過天】陳自瑤演技日趨成熟具女一風範　張頴康獲封絕世好老公

▲ 《寶寶大過天》

TVB劇《寶寶大過天》今晚（7月17日）大結局，兩位靚媽康雅悠（岑麗香飾）及雅悠表姐葉帆（陳自瑤飾）各有各難題，兩人最後到底能否守得雲開？

近期走勢銳不可擋的YoYo，劇中角色背景本身已十分複雜，近日還要面對小產之痛，雖然表面看似平靜，但卻半夜躲在廁所瘋狂偷吃朱古力，暖男老公關志淙（張頴康飾）看在眼裏大感心痛，並竭盡所能保護老婆，不惜哭著跪求送貨工人搬走BB物品免刺激愛妻。網民看了紛紛大讚二人演技大爆發，並表示肉緊及心痛。

有網民大讚YoYo戲路廣，宜古宜今潛力無限，亦有人讚她演技日趨成熟有女一風範：「覺得佢做得唔錯，打扮真係可以做到一個普通師奶冇晒艷光。」、「佢一直都好努力做好佢自己，努力係會畀人見到。」

張頴康則獲網民大讚絕頂好老公，細心、溫柔又有耐性：「有冇人咁偉大又大愛？」、「只有在電視劇出現嘅男人」、「靚仔過馬明」、「張頴康啲戲真心都好好，今日佢抱YoYo喊嗰Part，我都想喊。」

提到獲網民封「絕世好老公」，張頴康開心回應謂：「首先要多謝網民欣賞，同埋寫故事嘅製作部。」問到真人是否同樣「暖男」，他即大放閃光燈謂：「我都覺得自己係暖男老公嚟，因為我有好老婆所以先成就到。」

問到寵妻秘訣，張頴康大方開心share：「都係好簡單嘅嘢，遷就太太，太太想要乜，唔好要佢開口講先做，應該知佢鍾意啲乜架嘛，咁就私底下畀啲驚喜佢，等佢開心吓同唔好覺得自己只係負責照顧家人嘅一個女人，要畀佢覺得你愛佢，要令老婆覺得自己係少女，同有被愛嘅感覺。」