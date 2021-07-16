【國安法】拜登政府向美國企業發警告指在港營運有風險　當局或要求企業交出客人資料

▲ （經濟日報資料圖片）

美國拜登政府周五（16日）正式向在香港開展業務的美國企業，以「商業建議」形式發出警告（advisory），指中國正對香港實施更多的控制措施，提醒投資者，在香港營商及活動受到當地法律約束，包括去年開始實施的《港區國安法》，企業在港營商時或面對更多風險，包括面臨毋須授權的電子監控，以及向當局交出企業及客人資料。

美國有關商業警告指， 「香港過去一年的變化，給跨國公司帶來了明顯運營、財務、法律和聲譽風險」，又強調中國努力加大對香港的控制，並給「一國兩制」畫上了句號。

該警告並沒有命令企業縮減投資或離開香港，但就勸喻美國企業對於是否繼續在港營運或派駐員工時，應該考慮潛在聲譽、經濟及法律風險，同時展開盡責查證（due diligence）。



美國總統拜登周四在白宮接見德國總理默克爾，會面後兩人舉行聯合記者會。提到有關中國的議題時，拜登聲稱香港情況正在惡化，指「中國政府沒有遵守它會如何對待香港的承諾」，表示美德兩國會一起應對中國違反民主的舉動。

據《路透》早前引述消息人士報道，美國本周或會對數中聯辦7名官員實施制裁。

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責任編輯：李淇





