【新界北發展】立法會通過逾10億元撥款　用作前期研究

▲ 立法會通過逾10億元，用作新界北發展前期研究。（資料圖片）

立法會財務委員會今日在不記名點票下，通過逾10億元撥款，研究新界北發展。有議員關注，特首林鄭月娥昨日稱會全面檢視新界北發展，憂慮會影響研究範圍及費用。

今次獲通過的研究有兩部分，分別是7.9億元的新田／落馬洲發展樞紐，進行勘查研究及設計項目，並研究簡化項目程序，冀早於2025年展開工程，讓人口及企業提早入伙。另一部分則涉款逾2億元，為新界北新市鎮及文錦渡物流走廊，進行詳細規劃及工程研究，有潛力容納不少於20萬人口。

立法會商界（第二）議員廖長江指出，新界北是應付香港社會及經濟需要的策略增長點，需要盡早作勘查研究，惟林鄭月娥表明，對新界北發展有新看法，會以整全方式檢視、全面考慮發展用途，擔心政府對新界北的規劃有大變化，影響現時的研究範圍及費用。

發展局常任秘書長甯漢豪表示，政府對新界北的策略研究較為宏觀，例如加強兩地人流、車流，相信不會與項目的研究範圍有衝突，而研究的功夫也不會白費。

她續指，今次的規劃涉及兩個口岸地帶，經濟帶功能更為明顯，所以指示顧問研究時，必定會要求「北望」深圳及粵港澳大灣區。

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記者：陳宛彤