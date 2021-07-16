【星之子】中學研智能機械人始嶄露頭角　陳易希決意留港發展：我土生土長希望幫到香港

▲ 「星之子」陳易希。（資料圖片）

現年31歲的陳易希自小已對科研感興趣，他在2004年就讀中學時發明的「智能保安機械人」，獲得第55屆美國英特爾國際科學與工程大獎賽物理學二等獎，更獲麻省理工學院林肯實驗室以他的名字為一顆小行星命名，自此贏得「星之子」的別號，並開展嶄露頭角之旅。

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科大畢業後，他亦開展自己的創業路，成立主要開發手機應用程式的「Bull.B Tech」。除了開發手機程式外，他近年亦涉獵不同範疇，包括研發可重用環保口罩及殺菌袋，以及涉足區塊鏈技術及加密貨幣。

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展望將來，陳易希表示會繼續研究區塊鏈技術及加密貨幣，以及繼續研發新產品。自言在香港土生土長的他，表示暫時會繼續留港發展，並希望透過區塊鏈技術幫助香港及世界。

他亦提到，即使繼續研究區塊鏈技術及加密貨幣，亦不忘其他科研計劃，更指科技技術層面可以是「一理通百里明」；更借鑒Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），「（馬斯克）可以一邊整電動車，一邊研究太空科技，所以自己亦抱著同樣心態」。他強調，會繼續努力做好自己，營造健康的區塊鏈環境，藉此為幫到香港以至全球出一分力。

陳易希重要時刻：

1989年：出生 2004年：發明之「智能保安機械人」獲得第55屆美國英特爾國際科學與工程大獎賽物理學二等獎 2005年：獲麻省理工學院林肯實驗室以他的名字為一顆小行星命名 2005年：獲「2005年風雲少年殊榮」 2006年：成為全港首位獲科技大學破格取錄的中五畢業生，入讀電子及計算機工程學系 2006年：曾被美國加州理工學院邀請就讀為期2個月科學課程 2006年：獲香港發明家陳克敏的邀請加入新世紀科技擔任程式開發員 2006年：出版自傳《摘星少年陳易希》，成為當年書展暢銷書之一 2011年：成立「Bull.B Tech」公司，專門開發手機應用程式 2012年：獲頒「傑出資訊及通訊科技青年獎」、香港資訊及通訊科技獎及最佳資訊科技初創企業獎 2016年：獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章 2021年：其開發程式「Talk+」被恒基地產創辦人李兆基姪兒李應樵創立的Fusion NFT公司Coinllectibles收購，涉價1.5億以上 來源：經濟日報資料室

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記者：曾卓鋒