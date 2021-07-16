葉劉新書簽售　司局長排隊「集郵」攞簽名

▲ 李家超買了三本書支持葉劉淑儀。（葉劉淑儀Fb）

去年因疫情取消的書展今年復辦，新民黨主席葉劉淑儀就話「很特別」，因為特別熱鬧，她的三本新書，除了有很多讀者支持，港府三位司長和多位局長今亦拉大隊捧場，葉太直言：十分感動！

▲ 陳茂波和葉劉淑儀合影。（葉劉淑儀Fb）

前往書展支持葉太的，除了政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊，還有9位局長，包括發展局局長黃偉綸、運房局局長陳帆、食衞局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、環境局局長黃錦星、財庫局局長許正宇、勞福局長羅致光、公務員事務局局長聶德權、商經局局長邱騰華及常秘利敏貞。

▲ 李家超如「小粉絲」等葉劉淑儀簽名。

從葉太上載的相片可看到，李家超手持葉太三本新書等簽名，神態儼如一個「小粉絲」。

葉太說，司局長不單買書支持，亦有認真閱讀內容，例如陳帆關注書中有關劏房及港鐵的建議，楊潤雄也對我在《Regina’s English Works for You 5》內一篇剖析教育的文章印象深刻，還讓其在文章那頁簽名，「叫我頗為欣慰」。

▲ 鄭若驊和陳肇始到場支持。（葉劉淑儀Fb）

雖然有其他高官未有前往捧場，但葉太提醒，若有讀者錯失今天機會不打緊，星期日下午亦會繼續到攤位和大家見面。

▲ 邱騰華和利敏貞到場支持。（葉劉淑儀Fb）

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