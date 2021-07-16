【疫苗獎賞】廠商會大抽獎周日開始接受登記　市民只可透過「e健行」網上系統參加

▲ 廠商會早前推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，合共送出總值接近800萬元禮品。廠商會會長史立德（中）。（資料圖片）

為鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，令社會早日復常，廠商會早前推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃。計劃共分為專屬消費優惠、大抽獎及慈善禮品三部份，合共送出總值接近港幣800萬元禮品。大抽獎將於7月18日（本周日）上午9時開始透過「e健行」系統接受市民登記參加，是次活動將有2名幸運兒獨得港幣100萬元免找數簽帳額。

【打針獎賞】廠商會推兩輪抽獎包括100萬簽帳額兩名 市民需安裝手機程式登記。詳情即看：【下一頁】

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廠商會會長史立德表示，近月本港疫苗接種率持續上升，某程度上反映各項由商界推出的獎賞計劃漸見成效，令疫苗接種更受社會關注；「作為商界一員，廠商會很高興能為提升接種率出一分力。雖然近期香港零售及餐廳市道氣氛已有改善，經濟復甦的苗頭初現，但香港始終是細小經濟體，經濟増長不能單靠本地消費，只有恢復跨境人流才是走出困局的良方。」史會長希望可以透過是次活動令接種率繼續上升，為早日解除邊境限制締造有利條件。

凡年滿18歲並已在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民即可參加。市民如於8月18日前接種兩劑疫苗及登記，即可參加首輪及終極大抽獎，如於該天之後才完成接種兩劑疫苗，仍有機會參加終極大抽獎。



合資格人士可透過「e健行」系統參加。該系統由智慧城市聯盟推動、翹晉科技有限公司建立，是一站式疫苗接種紀錄認證及參加抽獎計劃的管理平台。登記時系統會要求參加者允許其掃描新冠疫苗接種紀錄上的二維碼以核實其疫苗接種情況是否符合大抽獎參加資格，通過後只要輸入個人姓名及聯絡方法便可成功登記參加抽獎，往後亦可輕鬆追蹤計劃的最新資訊和抽獎結果。系統不會收集或儲存用户的敏感資料包括身份證號碼及健康數據，所有個人資料會以區塊鏈技術加密儲存，確保市民私隱受保護。



雖然每名參加者於整個活動內只會有一次贏取免找數簽帳額的機會，但如果已登記的參加者在7月18日至9月18日期間，到參與計劃的70家聯盟商戶單次消費滿港幣100元後，即可額外獲得1次參加免找數簽帳額以外禮品的抽獎機會，最多可享額外5次機會，每次須於不同的商戶消費。

大會將隨機抽出得獎者。兩輪抽獎的結果將於抽獎日後10個工作天內於廠商會網頁公布，大會亦會透過電郵通知得獎者。主要獎品的得獎結果亦會於10月5日在星島日報及英文虎報刊登。

除了大抽獎，由即日起，已接種最少一劑新冠疫苗的市民如到聯盟商戶消費，亦可享專屬優惠。此外，廠商會將於8月6至8日假亞洲國際博覽館1號展館舉行「2021工展會購物節」，所有已接種最少一劑新冠疫苗的市民可免費入場及獲贈紀念品一份，部份展商亦會提供折扣優惠。

為了支持更多長者及弱勢社群接種疫苗及受惠於是次獎賞計劃，廠商會將部份籌集得來的禮品捐贈予社會福利署，再分發給社區內已接種疫苗的街坊市民，禮品總數超過3,700份，合共價值超過港幣170萬元，當中包括由香港濟眾堂中藥廠送出總值超過港幣160萬元保健福袋。

抽獎詳情：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：曾卓鋒