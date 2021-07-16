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【假身份證】警方拘4人涉販賣假身份證　懷疑與11宗詐騙案件有關

社會 21:16 2021/07/16

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警方昨日（15日）突擊搜查屯門亦園村一住宅單位，搜出73張假身份證、1張屬於他人的身份證、8張僞造駕駛執照及9張屬於他人的回鄉卡。（警方FB）

本港日前有不法之徒懷疑向人兜售假身份證，警方經深入調查後，昨日（15日）突擊搜查屯門亦園村一住宅單位，搜出73張假身份證、1張屬於他人的身份證、8張僞造駕駛執照及9張屬於他人的回鄉卡。警方以涉嫌「管有偽造身分證」、「管有他人身分證」及「管有虛假文書」罪拘捕單位內的2男2女，年齡介乎25至45歲）。其中一名男子因藏有少量懷疑冰毒，另涉「管有危險藥物」罪被捕。

警方在調查期間，發現涉案假身份證最少與11宗詐騙案件有關。不法之徒利用假身份證向銀行、電訊公司及電子錢包平台申請信用卡、私人貸款及手機月費服務等。

警方重申，使用或管有偽造身分證屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年，大家切勿以身試法。

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記者：曾卓鋒

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