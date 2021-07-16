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【藝術發展】國家藝術基金開放港澳藝術機構和藝術工作者申請　特區政府表示歡迎

社會 21:23 2021/07/16

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國家藝術基金理事會今日（16日）宣布向香港特別行政區、澳門特別行政區開展國家藝術基金2022年度資助項目申報工作，特區政府表示歡迎。（資料圖片）

國家藝術基金理事會今日（16日）宣布向香港特別行政區、澳門特別行政區開展國家藝術基金2022年度資助項目申報工作。符合條件的藝術機構和藝術工作者，可在本年7月至9月，通過國家藝術基金網站，提交申請材料。就國家藝術基金首次開放予香港特別行政區的藝術機構和藝術工作者申請，特區政府表示歡迎。

今年三月公布的國家《十四五規劃綱要》中，加入了支持香港發展中外文化藝術交流中心。國家藝術基金開放予合資格的香港特區藝術機構和藝術工作者申請，體現國家關心香港藝術文化界和藝術人才發展，為他們提供更廣闊的發展空間。特區政府一直重視培養本地藝術文化人才，會繼續協助藝術文化界把握國家《十四五規劃綱要》所提供的機遇。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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