【新冠疫苗】港府資助私家醫生為長者接種新冠疫苗　每劑可獲50元資助額

▲ 港府資助私家醫生為長者接種新冠疫苗，每劑可獲50元資助額。（經濟日報資料圖片）

本港至昨日(15日)已接種逾400萬劑新冠疫苗，逾276萬人已完成接種首劑疫苗，60歲或以上人口已接種首劑疫苗僅為26%。政府今日(16日)公布，參與疫苗資助計劃及院舍防疫注射計劃的私家醫生，為60歲或以上長者接種疫苗，每劑可獲發額外50元資助額。

政府指，由於新冠肺炎引致嚴重疾病的風險隨年齡上升，世界各地都大力推動長者接種疫苗，惟本港60歲或以上人士中，只有約26%接種第一劑新冠疫苗，情況遠遠未如理想；故向參與疫苗資助計劃和院舍防疫注射計劃的私家醫生，為60歲以上長者接種，每劑可獲額外50元資助，以進一步推動長者接種新冠疫苗。

發言人稱，根據衞生防護中心聯合科學委員會聯同政府專家顧問團，就新冠疫苗接種的最新建議，長者是因新冠肺炎出現併發症和死亡的最高危群組，強烈建議長者接種新冠疫苗以預防感染。

聯合科學委員會又建議大量過往經驗證明長者接種流感疫苗，有效防止院舍流感爆發和引起併發症，故此曾接種流感疫苗的長者可安全地接種新冠疫苗。

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責任編輯︰陳正怡