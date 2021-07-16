【資優教育】資優教育學苑推出人才培育規劃　為資優生提供發展路向追尋夢想

▲ 資優教育學苑推出人才培育規劃。（左起）霍露明博士、周志偉先生、許志光博士、林曉鋒博士、黃金耀博士、郭朗峯及蔣咏真。

香港資優教育學苑今天宣佈推出人才培育規劃，藉以規範今年9月起的課程設計，旨在為資優學生提供更清晰的發展路向，追尋夢想。

香港資優教育學苑日前進行問卷調查中，大約有八成資優學生表現出對職業相關的課程具有熱切的需求，故為回應資優生對未來發展的期望而推出規劃。

學苑表示，規劃模式主要由「探索興趣」，「發展能力」，「成為專家」，「達至卓越」四個階段組成。在執行方面，學苑將會把現有課程稍作調整及按相應路向作重新編排，同時亦會推出嶄新課程。大部分的新課程中，更加獲得不少社會領袖及知名組織的支持，例如香港應用拜技研究院 (ASTRI) 及新興運動協會等。

學苑主席林曉鋒表示，很榮幸能夠得到眾多傑出的社會領袖、 專業人士、學者、行業及專業組織的慷慨支持，為學員提供創新及個性化的指導及師徒課程。

他又表示，明白到年輕的資優生在探索未來的過程中充滿著幻想，亦有無限可能及迷惘，若得到這些具 有豐富知識和人生閱歷的導師所提供的支援，資優學生將能找到照亮前路的明燈。

應科院署理聯席行政總裁兼首席科技總監許志光博士表示，香港需要大量優秀的創科人才，以發展成為一個優越的智慧城市。應科院一直透過不同舉措，積極建立一個「科技人才生態系統」，故很高興與資優教育學苑合作，及早提升學生對創科的認知和興趣，協助擴大香港的科技人才庫。他更指，參與項目的資優教育學苑學生能力卓越、對學習充滿熱誠，令他們感到十分鼓舞。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒