【香港電車綠】香港電車與彩通色彩研究所聯手　打造標誌性「香港電車綠」

▲ 香港電車與彩通色彩研究所聯手打造標誌性「香港電車綠」。（資料圖片）

香港電車今日 （16日）宣布，與彩通色彩研究所攜手，共同打造及命名以電車常用顏色為藍本的「香港電車綠」，向此具標誌性的公共交通工具 ── 香港電車致敬。始自1940年代，香港電車就開始使用戰後剩餘的深綠色塗料，為本地製造的雙層電車車隊粉飾車身。經過一個世紀的製造經驗與持續創新，此深入民心的綠色漸漸成為香港的一種標誌性顏色，甚至贏得全球的知名度。



香港電車期望透過這個充滿活力的色彩，向全香港傳遞正能量。香港電車董事總經理敖思灝表示，期望這個結合傳統與創新的彩通色彩能令每位市民眼前一亮，帶來朝氣和鼓舞。我們也希望讓市民知道，有你們的支持，叮叮才能讓港人感到自豪。



彩通色彩研究所副總裁Laurie Pressman表示：「我們很重視是次機會與香港電車的合作，打造出此特有的綠色，足以呈現香港電車在香港的歷史與文化中的意義。」她續說：「透過善用色彩在設計中的力量，『香港電車綠』保存與傳揚香港在社會和文化方面過往豐富的歷史與傳承，同時傳達出對未來的願景，展現這個世界知名、首屈一指的流動地標，不但是一種充滿樂趣的運輸模式，還能匯集人們，滋生彼此之間的連結，產生一種社區中的好客精神。這個獨特的綠色調將包含在從 PANTONE 彩通色彩系統中特別挑出的六種顏色組成的系列中。」

為慶祝「香港電車綠」登場，香港電車與家居用品品牌ISSHO46合作，推出首個「香港系列」，採用六種代表香港元素的顏色，分別源自香港電車，地標及本地文化指標，推出包括家居服（T恤）、水杯及杯墊等商品。

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記者：曾卓鋒