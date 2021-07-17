【5000元消費券】今天不登記將遲1個月收錢　即睇各支付平台登記詳情

▲ 如要在8月1日收到第一期消費券，就緊記要在今日（17日）完成電子登記了。（資料圖片）

港府將向720萬名合資格人士每人派發5,000元電子消費券，如要成為首批8月1日領取消費券的市民，就緊記要在今日（17日）內完成電子登記，否則就要在9月1日才能收到消費券。

5000元消費券不同支付工具發放詳情：

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政府發言人周三（14日）表示，自消費券計劃開始接受登記以來，市民反應踴躍，截至當日下午6時，已收到約554萬個登記，當中超過542萬來自電子登記。發言人重申，於7月17日或之前完成電子登記，獲核實資格的市民會於8月1日收到第一期消費券。遞交書面表格或於7月18日或之後完成電子登記的合資格人士，則一般會於9月1日獲發放第一期消費券。計劃的登記期至8月14日。

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責任編輯：陳梓蔚