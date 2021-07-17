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【5000元消費券】今天不登記將遲1個月收錢　即睇各支付平台登記詳情

社會 00:01 2021/07/17

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

如要在8月1日收到第一期消費券，就緊記要在今日（17日）完成電子登記了。（資料圖片）

港府將向720萬名合資格人士每人派發5,000元電子消費券，如要成為首批8月1日領取消費券的市民，就緊記要在今日（17日）內完成電子登記，否則就要在9月1日才能收到消費券。

5000元消費券不同支付工具發放詳情：

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政府發言人周三（14日）表示，自消費券計劃開始接受登記以來，市民反應踴躍，截至當日下午6時，已收到約554萬個登記，當中超過542萬來自電子登記。發言人重申，於7月17日或之前完成電子登記，獲核實資格的市民會於8月1日收到第一期消費券。遞交書面表格或於7月18日或之後完成電子登記的合資格人士，則一般會於9月1日獲發放第一期消費券。計劃的登記期至8月14日。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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