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【領導人會面】林鄭月娥參加亞太經合組織領導人非正式會議　籲成員在不同範疇加強合作

社會 22:36 2021/07/16

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行政長官林鄭月娥今晚（16日）出席以視像方式舉行的亞太區經濟合作組織領導人非正式會議。旁為商務及經濟發展局局長邱騰華 。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今晚（16日）出席以視像方式舉行的亞太經合組織領導人非正式會議，與其他經濟體領導人就應對新冠肺炎和加速經濟復蘇的策略交換意見。

是次非正式會議由今年亞太經合組織東道主、新西蘭總理阿德恩主持。會議初段由國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃分析環球經濟狀況，以及世界衞生組織突發衞生事件規劃執行主任Michael Ryan博士講解全球疫情發展。

其後，與會領導人輪流發言，闡述亞太地區可如何合作，以應對衞生危機及加速經濟復蘇，為建設更好的未來奠定基礎。林鄭月娥發言時強調疫苗的重要性，指亞太經合組織各成員經濟體須致力確保各地能獲取足夠疫苗，並參與世界衞生組織的機制。她說中國香港和世界一些其他地方一樣，政府要加倍努力，克服市民對接種疫苗的猶豫，從而盡早建立保護屏障；香港正就此與時間競賽，期望透過公私營合作以達致目標。

同為國際社會一份子，林鄭月娥呼籲亞太經合組織各成員經濟體在不同範疇加強合作，包括合力消除不必要的貿易壁壘，加強貿易便利措施，以支持開放及有效的疫苗供應鏈；在公共衞生情況許可下逐步恢復跨境往來；以及促進研發工作和提升科技的應用，防止病毒在社區傳播和治療受感染者。她亦藉機重申香港支持多邊主義，促請亞太經合組織各成員經濟體為世界貿易組織的談判注入動力。

在會議結束前，林鄭月娥與其他經濟體領導人就共同對抗新冠肺炎和加速經濟復蘇發表聲明。領導人將於今年十一月舉行的年度亞太經合組織領導人非正式會議再次以視像方式會面。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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