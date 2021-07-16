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【國安法】聶德權：未來為公務員開設掌握「一國兩制」的培訓

政治 23:03 2021/07/16

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公務員事務局局長聶德權表示，未來會為各級公務員開設培訓，包括對「一國兩制」內涵的掌握。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，未來會為各級公務員開設培訓，包括對「一國兩制」內涵的掌握、對國家戰略發展及世界格局變化的認識、提升領導及管理能力，以及創新及協作能力，加強特區管治人才的素質，提高治理能力。

聶德權指，公務員與政治委任團隊作為管治架構的重要組成部分，符合「愛國者治港」準則是最基本要求，同時亦要提升自身能力，做到德才兼備，有管治才能，勇於維護國家主權、安全、發展利益，敢於與危害國家安全的勢力鬥爭；勇於破解社會民生矛盾和問題，敢於為市民大眾利益做實事；正如夏寶龍主任所言，愛國者治港，指的是管治能力強的堅定愛國者，他們要立場堅定、有擔當作為等。

他提到，港府一直重視公務員的培訓，一系列為首長級及高級公務員而設，有關加強認識憲制秩序，維護國家安全的講座已經開展，與內地的交流計劃亦會盡快落實。

聶德權又指，公務員隊伍會全面配合行政長官和特區政府，做好未來三場的選舉工作，嚴格把關，落實愛國者治港的原則，以及積極籌備基本法第23條的本地立法工作，擔起落實好國家安全制度構建的責任。

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責任編輯：尹櫻霖

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