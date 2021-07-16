【全民造星IV】丁可欣曾參加TVB《盛‧舞者》　火雞姐：做自己喜歡的事

▲ 丁可欣報名《全民造星IV》。（攝影：劉卓姿）

ViuTV選秀節目《全民造星IV》今日舉行面試，當中參加者，有的已經入行，有的是藝人親人或女友，比如《盛‧舞者》的丁可欣（火雞姐）、前100毛主播陳柏寧（利君牙）、參加過口罩小姐的倪安慈、曾參加《廣告女王》的劉展翹。

其中火雞姐早有一定知名度，問及何有信心，火雞姐表示知道香港隱藏不少具實力的人，包括舞蹈員及愛音樂的人，她亦自勉不要輕敵，勤於練習跳舞。

▲ 《全民造星IV》進行面試日。（攝：劉卓姿）

火雞姐曾參與TVB舞蹈比賽節目《盛舞者》，問及可擔心有衝突‧她說：「參加者都是想做自己喜歡的事，想追求跳舞夢或當歌手，可能比較多人認識火雞姐的片，但我亦希望大家認識懂跳舞和唱歌的丁可欣，見到比賽就決定去玩，去追啦，不要有任何後悔。無論最後結果如何，整個過程會是最開心。過往我未嘗試過跳唱歌手的身份，如果能加入女團，相信可學到不少東西。」

火雞姐謂由細至大很欣賞Spice Girls等女團，她說：「我會想為何香港如斷了層，欠缺可以撐自己的女團呢？其實我覺得香港也可以，所以我想是其中一份子。」

說及近況，火雞姐原本籌備一些跳舞歌曲，為參加《造星IV》而擱置旁，她說：「自己依然會從事音樂及教健身工作，如果只靠幕前賺取不到收入。」

記者：梁樂欣