任賢齊飛上海開工第八度隔離　小齊重裝備自封隔離天王

▲ 任賢齊重裝備到機場。

任賢齊（小齊）今天在社交平台發佈他去剪髮及重裝備上機的短片，影片中可以看到貴為紅星的他，一如過往無架子。

任贀齊新電影要演僱傭兵，反正要剪到頭髮很短。暖心小齊竟然棄選一向用開的有名髮型師，刻意四處尋回從前大學時幫他剪頭髮的姐姐， 他寫道 :「 疫情之下，生意難做，各位同學要剪頭髮，支持一下這位「姐姐」的店。」

小齊說已經二十多年沒找姐姐剪頭髮了，大學時都是姐姐幫他剪髮的那位老姐姐開心得不得了，應該是沒想到小齊是這麼念舊的人吧。

▲ 台灣機場人流甚少。

剪了一個超短寸頭的小齊笑道，「現在帶著這個可能新造形，準備去工作啦 。這個頭，自然而然看起來就很兇的樣子」

小齊另又重裝備在機場，跟小蟲老師一同出發由台灣飛去上海隔離。

據知小齊非常細心，為蟲哥準備了上機的大部份裝備。畫面可見台灣機場非常之靜，機上空無一人，小齊上機前都吩咐祝福工作人員，大家平安健康。

第八次隔離，看到小齊微博發文自嘲 : 「齊哥一出，誰與爭鋒，隔離天王再次出動。第八次隔離！謝謝所有為對抗疫情努力付出的工作人員們！我們用樂觀積極的正能量，去面對漫長艱辛的過程！加油。」