外交部駐港公署斥美蠻橫霸淩　制裁不過是廢紙一張



外交部駐港特派員公署表示，堅決反對和強烈譴責美國政府炮製所謂商業警告及制裁中央駐港機構官員，批評美方毫無理據抹黑香港營商環境， 有關霸淩行徑蠻橫之極、無理之極，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政。

發言人表示，香港國安法實施以來，香港社會秩序恢復，外國在港投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境，包括美國駐港企業在內國際持份者的合法權益得到更好保障。不久前國際貨幣基金組織發表報告再次肯定香港國際金融中心地位。美方荒腔走板唱衰香港前景，危言聳聽恐嚇在港外國投資者，其擔心香港營商環境是假，企圖破壞香港繁榮穩定、危害中國國家安全、阻撓中國發展是真。

發言人指出，美方一再搬出制裁等卑鄙伎倆向中方施壓，再次暴露美式霸淩、美式雙標的窮凶極惡、自大狂妄。美方行徑逆歷史潮流而動，這種施壓制裁的不義之舉再多再濫都不過是廢紙一張，阻撓不了一國兩制行穩致遠的堅定步伐和中華民族不可逆轉的復興大勢。

發言人敦促美方懸崖勒馬，立即停止反中亂港的政治圖謀，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。對美方肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊。

責任編輯：柯志宏