【大叔的愛】牧田復合連環錫閃爆　粉絲集氣Edan+Anson Lo拍電影版【有片】

▲ 田田與阿牧有情人終成眷屬。

ViuTV熱爆劇集《大叔的愛》昨晚（7月16日）播出大結局，田田（呂爵安飾）與KK（黃德斌飾）赴台後發展順展並欲結婚，但田田心中卻仍有阿牧（盧瀚霆飾）。

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▲ 田田與阿牧世紀之吻。（Instagram圖片）

悔婚KK牧田復合

KK與田田舉行婚禮當日，二人準備世紀一吻，但田田卻非常猶豫。KK猜出其心中所想，告訴他去找回心中最愛的阿牧，田田最終悔婚。

回港後，田田到大澳欲與阿牧復合，豈料誤當阿牧的爸爸是阿牧，向他深情告白但擺烏龍，劇情爆笑。之後，田田來到紅橋終遇上阿牧，二人終於復合，並打算一同前往台灣管理公司業務。

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臨近出發之際，田田在家中執拾行李，但就一團糟，試圖哀求阿牧幫忙卻不果。二人打情罵悄，阿牧先撲倒田田，上演復合一吻！

當觀眾以為田田又想拒絕時，他終於變做主動，向阿牧獻吻，連環咀嘴一幕甜到漏！

觀眾入戲深望開電影版

Edan呂爵安與Anson Lo盧瀚霆也在社交平台開Post講結局，Edan貼出劇照並寫道：「再一次相遇，我會緊緊抱著你，緊緊抱著你。謝謝你闖進田一雄的生命。謝謝你教會田一雄什麼是愛情。接著下來，便由我照顧你吧(盡量)。凌少牧，我愛你。」

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▲ 網民跪求《大叔的愛》拍電影。（Instagram圖片）

Anson Lo就貼出數張二人Sweet爆合照：「們終於可以永遠在一起了」Edan也留言回覆「我愛你」，冧爆阿牧。

Fans們爭相留言大嘆不捨「牧田CP」：「牧田電影版要再甜啲啊 集氣啊！」、「田牧復婚真的很興奮～大叔做完真的很空虛」、「牧田終於一齊，跪求重糖電影版!!!」，不少人集氣跪求開電影版，看來《大叔的愛》極受歡迎！

同場加映：Ian專訪