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【新冠疫苗】專家下周開會商討需否打第3針　劉澤星料免疫力較低人士或適合

社會 11:03 2021/07/17

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劉澤星相信，免疫力較低人士，可能需要接種第三劑疫苗，其餘人士應該暫時無需要。（資料圖片）

本港至昨日（16日）已接種逾470萬劑新冠疫苗，逾276萬人已完成接種首劑疫苗。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會，下周將會開會討論本港市民是否有需要接種第三劑新冠疫苗。他相信免疫力較低人士，可能需要接種第三劑疫苗，其餘人士應該暫時無需要。

劉澤星今早（17日）在一個電台節目表示，有研究指出接種第三劑疫苗後，抗體水平有所提升，認為有關現象是好事。他又指，本港現時的接種率仍未達7成，未製造出免疫屏障，認為現時應先集中提升接種率，但相信一些免疫力低人士，可能適合考慮接種第三劑疫苗。

他又指，風濕病人，尤其是免疫系統問題引發風濕人士，感染新冠病毒的機會較高，萬一受感染，出現併發症的機會亦會較高，故鼓勵風濕病人接種疫苗。他又指，暫未有數據顯示，新冠疫苗會令風濕發作，但若病人需服食大量藥物，包括免疫抑制劑等，或會減低疫苗的效用。

至於港大最近研究顯示，接種兩劑復必泰疫苗，抗體水平較接種兩劑科興疫苗高約9倍。劉澤星說，結果主要是在研究方面得出，實際效果應視乎現實世界的數據，而現時第三期臨床數據顯示兩款疫苗有效，不能單看抗體水平來審視疫苗保護力。

劉澤星又提到，政府正檢視復必泰疫苗解凍後，是否可以在攝氏2至8度環境下，延長儲存期限至1個月，如果最終能延長，相信對疫苗接種計劃有幫助。

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

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責任編輯：陳子謙

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