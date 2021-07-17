【大叔的愛】KK被解職做Darren下屬　網民為黃德斌出頭：俾返間房佢呀！

▲ 《大叔的愛》粉絲為KK抱不平。

ViuTV人氣劇《大叔的愛》在昨晚（7月16日）大結局，Edan呂爵安在結局主動吻Anson Lo盧瀚霆引起粉絲討論外，劇黃德斌飾演的KK本來是房地產公司分區話事人，可是由台灣調回香港後，卻降職「有房坐」並要成為Darren（陳子豐飾）的下屬。

由此引觀眾為KK抱不平，因為劇中KK所服飾的公司是Q房網，所以看得投入的網民，開玩笑在Q房網的facebook洗版式留言，質問為何KK被降職。

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《大叔的愛》粉絲流版式留言

當中留言包括提出：「KK無理被降職，請交代!」、「上次成team人跑完數 無端端話減四成佣！今次幫你哋做完開荒牛 竟然變Darren條𡃁？！」、「KK去完台灣做開荒牛，返到來要做番前線，情何以堪」、「太過份! 見大結局就過橋抽板降KK職」、「俾返間房KK呀」，甚至有網民提議：「KK可考慮過檔中原做」

同時有具創意的網民提出拍《大叔的愛》電影版講KK逆襲Darren搶回「玻璃房」。

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面對瘋狂洗版，贊助此劇的Q房網留言：「小編都唔係好理解希望 #ViuTV 嚟緊會開拍續集， 俾個交代大家💪🏻多謝支持Q房網 和 大叔的愛💕」

不過其實網民質問Q房網都是開玩笑而已，不過反映觀眾真是看得十分投入。

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