【面癱危機】7歲女童洗頭沒吹乾踩單車　翌日驚現面癱兩邊臉不對稱【附預防貼士】

▲ 人體持續受低溫刺激可致面癱。

夏天長時間吹風要小心！河南省鄭州市一名7歲女童洗頭後沒吹乾頭髮，就踩單車出去玩，翌日出現面癱情況。本港有註冊中醫師指出，溫度的劇烈波動，會構成一種刺激導致中風。

據內媒報道，該名7歲女童出事後「一半臉不一樣對稱的」。河南省人民醫院康復醫學科言語吞嚥治療師陳潔指出，在炎熱天氣，人體易出汗，當毛孔處於打開狀態，長時間吹風，血管劇烈收縮，會導致面神經局部的腫脹受壓，造成面神經麻痺，需立即求醫。

持續受低溫刺激可致面癱

註冊中醫師謝和早前接受TOPick訪問時指出，有些人享受從炎熱的室外，走進冷氣房中的一刻快感；又或是做完劇烈運動，滿身大汗時對住出風口「吹乾」身體，這些舉動均有機會致病。

人體的散熱系統，透過皮下毛細血管的收縮擴張來調節體溫。在中醫角度看，釋放了汗液之後，突然間進入寒冷環境，毛細血管急劇收縮，原本腠理疏鬆的狀態突然收緊，會導致開合失常。

若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快的話，則有機會出現「冷氣病」。若由酷熱的戶外地方，突然走進冷氣房，溫差明顯轉變，容易令身體受冷，一時間難以適應。

長時間吹冷氣，可導致名為「貝爾氏面神經麻痹」的臉部癱瘓出現。原理是耳朵附近的顳骨，有稱為「面神經管」的骨性管道，莖乳突孔是它的外孔，面神經線就是由此經過。「毛細血管」為面神經線供血供氧，當持續受低溫刺激，有機會令毛細血管急劇收縮和痙攣，導致面神經缺血缺氧，並出現麻痺情況。

他續指︰「溫度的劇烈波動，都會構成一種刺激導致中風。神志問題會伴隨着手腳活動出現障礙。一些簡單動作如舉手、拿物件等，在意識不清的情況下無法做到。」

面癱最明顯的表徵

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3大預防貼士

註冊中醫師謝和教大家三大貼士，對抗「冷氣病」，預防面癱：

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責任編輯：羅嘉欣