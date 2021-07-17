【防賄條例】擴防賄條例範圍將影響特首憲制功能　林鄭月娥強調受中央監察非「冇皇管」

▲ 林鄭月娥強調，特首受中央監察，並非「冇皇管」。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥日前表示，在修訂防賄條例的問題上，她「一定會走數」。林鄭月娥今早（17日）表示，過去4年作為特區官員，對一國兩制、憲法、基本法、中央與特區關係，有更深刻認識及了解，行政長官要向中央政府及特區負責，是唯一有雙重效忠及雙重問責身份的人；若受本地法律過度地在公眾問責方面受限，會直接影響憲制功能。

林鄭月娥今早（17日）出席一個電台節目表示，當行政長官履行職責時，容易被人引用涉及收受利益的條文指控「踩界」，她在競選期間亦曾兩次被投訴而要接受廉政公署問話，後來證實是無理指控，重申《防止賄賂條例》中當公職人員行為失當的規管，是嚴謹制度，要求很高。

她強調，特首受中央監察，並非「冇皇管」，若行政長官有任何不清廉行為，中央一定看在眼內，而國家主席習近平亦指打貪不手軟。她又指，若行政長官犯下殺人等嚴重罪行，亦會受法律懲治。

林鄭月娥又指，如果她承諾要做，事實上應該做、做得到亦為香港好，而她沒有做，她一定會表示不安及歉意，但她現時認為有關事項是不應該做。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙