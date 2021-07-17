【公屋VS買樓】夫妻月入$3.4萬連外家資助夠俾首期　港男心亂如麻：排公屋定買樓好

▲ 本港有夫妻月入$3.4萬，連外家資助夠俾首期，丈夫苦惱排公屋或買樓較好？

本港土地問題嚴重，不少人等上樓或儲錢買樓遙遙無期。有名港男近日遇上住屋問題，苦惱跟老婆去排公屋抑或買樓較好，排公屋就要盡快生仔兼老婆辭職，買樓就有外家資助，加積蓄夠俾首期，他心大心細怕做錯決定。

輪候公屋VS買樓

該名港男於14日（周3）於網上討論區「連登」以「【家庭難題】公屋定買樓好？」為題發帖，他現時與21歲老婆跟家人同住唐樓，兩老婆共月入$34,000，外家可資助他們買樓，而太太想計劃生小朋友，他另想或可盡快生BB加上老婆辭職，符合家庭入息限額，就可輪候公屋。

我搵20K，老婆搵14K，依家同屋企人住，儲咗幾年錢 + 外家資助（主要）加埋有200萬度，近日老婆話想計劃生小朋友，我有睇到公屋討論區家庭隊等8年上新樓，好心動！

憂成為樓奴使費大

樓主心大心細應否買樓供30年自己地方，還是老婆全職湊仔俾返錢外家而去排8至10年公屋，他直言「心亂如麻」。兩者決定都不易，同樣要取捨及有不一樣壓力。如果決定買私樓，他擔心兩公婆才月入只得3萬多，扣除供樓所剩的錢不多，老婆又想生小朋友，有了孩子使費大增，之後壓力會更大。

我計買500萬（樓），7成按，應該得啩？如果買的話，當然兩個會繼續做嘢啦，唔係點生活？小朋友可能俾父母照顧。

憂公屋輪候時間長

如輪候公屋方面，他同樣擔憂，首期退回給外家，預想到時老婆辭職符合限額，只有他工作賺2萬元月薪是不足夠，準備會動用儲蓄。

如果係排的話，20K + 預50萬儲蓄慢慢燒等上樓。但排公屋，係要好多年起碼8年，之後咩世界都未知，會好大心理壓力⋯⋯

網民鼓勵置業

有關帖文引來網民熱議，有人鼓勵兩人置業「上車」，難得獲外家資助，但要考慮500萬以下及一些居屋或地區偏遠私樓，也會有300至400實呎，長遠對下一代成長較好。另一方，有網民支持排公屋，認為「得公屋得天下」。更多網民意見見下圖：

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責任編輯：王明芳