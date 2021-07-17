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【冷血爸爸】小姊弟「意外」墮斃父現場痛哭　親母揭狠毒前夫與女友合謀奪命

親子 12:55 2021/07/17

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內地一名爸爸策劃奪去兩個年幼子女的性命。

父母有責任保護子女，內地卻有一名爸爸策劃奪去年幼孩子的性命。去年一對小姊弟墮樓身亡，其父在現場還失聲痛哭，當眾人以為是意外時，姊弟的親母揭發一切出於前夫與女友的毒手。

綜合內地傳媒報道，事發於去年11月2日在重慶市錦江華府小區，一對2歲半及1歲多的姊弟從住宅15樓墮斃。當時姊弟的爸爸張建（化名）穿著睡衣及拖鞋奔赴現場，他情緒激動痛哭流涕，需在場人士安撫。這個畫面令人心碎，不少人認為這只是一場意外。

女友父母不接受育有子女

不過，事發一個月後有突破性發展，張建被警方拘捕，懷疑他就是殺害兩個孩子的兇手。近日小姊弟的媽媽陳美霖亦公開發聲，痛訴事件因由。2019年4月，張建向陳美霖提出離婚，與此同時他早已出軌姓葉的女網民，隱瞞自己已婚及是兩孩之父，順利與對方發展成情侶關係。直至去年2月下旬，張建與陳美霖協議離婚。

2歲半及1歲多的姊弟從住宅15樓墮斃。（微博圖片）

原本法庭判兩個孩子的撫養權給陳美霖，但她與張建私下討論後，決定陳美霖照顧兩歲半的女兒，至於1歲多的兒子在6歲前則由張建的母親撫養。

後來當葉女得悉張建育有一對子女後，表明父母不會接受，如果張建要兩個孩子，那他們只能分手。張建為了與葉女在一起，二人開始計劃向兩個孩子下毒手。

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構思兩個殺人計劃

據張建與葉女的聊天記錄，他們構思了兩個殺人計劃，除了墮樓外，還有製造交通意外，將車駛入河裡淹死孩子。他們考慮到後者可能連自己性命都賠上，因此朝著墮樓方向進行。

去年10月下旬，張建藉詞接女兒回家住，然後尋找機會下手。 直至11月2日張建趁母親外出，兩個孩子正在玩耍時，把他們拋出窗外，小姊弟從15樓墮落慘死。其後張建辯稱，當時自己吃感冒藥後在房間睡覺，聽見樓下有人喊叫，才發現孩子不見了，更上演了一場痛哭的戲碼，讓別人以為這是意外而已。

案件將於本月26日開庭審訊，陳美霖盼望為子女討回公道。

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責任編輯：王明芳

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