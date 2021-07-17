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【盛‧舞者】林子超患心臟病放棄跳舞　重拾夢想感慨落淚

娛樂 12:21 2021/07/17

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子超透露自己曾因心臟病放棄跳舞。

TVB的綜藝真人Show《盛‧舞者》進入倒數階段，節目決賽將由原定的7月21日（下周三）晚提前至7月18日（本周日）晚8點半至10點播放，一氣呵成。

在昨晚（7月16日）播出《盛‧舞者》決賽前夕最後一集！除有王君馨戰隊於第三輪齊舞戰的演出外，更有新一輪Battle戰。

向來著重造型的君馨隊，以型格黑色透視造型上陣，更全員穿上高跟鞋，配以混合不同情緒的肢體動作及舞蹈，獲主持錢嘉樂大讚有華麗感。

君馨隊的造型每次都十分花心思。

不過評判卻毁譽參半：「好有Feel，男仔係有突破，但有啲基本功冇咗，瞓地再提腳唔夠力。」、「畀高踭鞋玩番轉頭，行路有少少緊張。」最後君馨隊得到221分，與狄易達戰隊同分。

Crew Battle則分開個人及群體兩部分，經過數輪混戰，秋成隊及達仔隊在6個回合中平分春色各贏得3個回合。最終秋成隊總成績以6分之微鍊贏達仔隊，隊員Odi（陳善渝）、陳俊堅、鄭雋熹、卡文（關嘉敏）及孖8（李俊華）將全數順利殺入星期日晚播出的決賽。

卡文騷柔軟身段。

達仔隊與君馨隊則分別挑選了Monkey J.及Anisha以「復活成員」身份晉身決賽，「熱血達仔」坦言揀Monkey J.入圍是想「話畀人知咩係街舞」：「唔係亂咁抄一啲嘢就可以成為街舞，要真正由心出發！」

君馨表示希望Anisha能帶著特別的意義晉身決賽：「佢所做嘅嘢都係因為屋企人想佢做，我希望將呢個舞台交畀佢，等佢繼續Full Time做佢鍾意做嘅嘢。」

火雞姐落力演出。

林子超臨別一刻感性透露自己有心臟病，並很開心因節目再次接觸放棄了十年的夢想。

他感慨地說：「我演藝學院時已做咗開心臟手術，嗰時一直以為已經遠離跳舞，但相隔十年再接觸番，我好想同出面對追求夢想嘅人講，幾掙扎都好，只要有機會都可以Break through所有嘢。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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