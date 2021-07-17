【求職搵工】勞工處下周一連兩日舉行招聘會　提供逾1800個職位空缺

▲ 勞工處將聯同工聯會職業再訓練中心於7月20及21日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會。（資料圖片）

勞工處將聯同工聯會職業再訓練中心於7月20及21日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，提供飲食、物業管理及運輸等行業的職位空缺。工聯會職業再訓練中心亦會在場內設置櫃位介紹培訓課程等資訊。

為期2日的招聘會約有40間機構參加，合共提供超過1,800個職位空缺。每日分別約有20間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括店務員、文員、客戶服務主任、護理員、維修技工、保安員、司機、倉務員、馬術事務助理、電腦程式員、侍應、廚師及收銀員等。

在是次招聘會中，約81%為全職空缺，大部分月薪介乎1萬元至2萬元。約98%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約61%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於上午11時至下午5時30分在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓舉行（近旺角港鐵站E2出口），費用全免。每日截止入場時間為下午5時。屆時場內將因應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須利用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，或填寫個人資料登記表格。

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責任編輯：陳子謙