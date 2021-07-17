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【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案　本周內第三度「清零」

社會 14:22 2021/07/17

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今日（17日）沒有新增確診個案，本周內第三度「清零」。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，衞生防護中心公布，今日（17日）沒有新增確診個案，是今個星期繼7月12和15日後再度沒有錄得任何確診個案，衞生防護中心和醫管局不設疫情記者會。另外，今日少於5宗初步確診。

中心亦提醒與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進強制檢測，其中大角咀大角咀道149-157號中美樓的指明人士，須於明日（18日）遵從強制檢測公告進行檢測。

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醫管局表示，截至今日（17日）上午9時，過去24小時共有6名確診病人（個案編號：11900、11905、11924、11943、11945）出院，至今共有11,682名確診或疑似病人康復出院。現時共有29名確診病人分別於9間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘28人情況穩定。

本港昨日（16日）新增1宗確診個案，屬輸入個案，涉及一名40歲女子，由阿拉伯聯合酋長國抵港，檢出帶有L452R變種病毒；早於2月1日及2月22日於杜拜接種兩劑國藥疫苗。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心昨日（16日）公布，由於日前確診的機場搬運工人在其潛伏期間曾處理的航班中，曾有一名由莫斯科抵港機組人員確診。雖二人無直接接觸，但患者曾身處該機艙工作數小時，很可能被已感染的機組人員傳染，遂將個案修正為與輸入個案有流行病學關連。詳情即看：【下一頁】

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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